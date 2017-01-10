Коллектив НГЗ помог в оснащении центра первичной медико-санитарной помощи №7

Николаевский глиноземный завод оказал помощь в оснащении центра первичной медико-санитарной помощи №7, который находится по адресу пр. Корабелов,12.

Теперь здесь не только новая мебель, металлопластиковые окна, но и новый кардиологический кабинет. Центр первичной медико-санитарной помощи №7 начал свою работу в Корабельном районе в апреле 2013 года. Все это время его персонал пытался улучшить условия работы своими силами. В конце прошлого года помочь им вызвался коллектив металлургического предприятия.

-Николаевский глиноземный завод в 2016 году выделил достаточное количество средств, чтобы мы смогли осуществить свою мечту, - рассказывает главврач центра первичной медико-санитарной помощи №7 Елена Власова. - Поменяли все старые окна амбулатории на металлопластиковые, сделали металлопластиковые двери и, наверное, то, что для меня самое главное – приобрели кардиологический 12-канальный комплекс, который дает возможность проводить диагностику сердечной патологии здесь на месте.

По адресу пр. Корабелов 12 находятся фактически две амбулатории, где получают лечение 33 тыс. человек. Ранее при любых жалобах на сердце больных направляли на кардиограмму в Витовскую ЦРБ.

-Сейчас врачи на месте делают всю необходимую диагностику. Если необходимо, вызывают скорую, либо оказывают неотложную помощь, - делится впечатлениями глава администрации Корабельного района Александр Цуканов.- Это улучшение качества медицинских услуг, это спасенные человеческие жизни. И я рад, что все эти улучшения происходят в нашем районе благодаря социальной ответственности металлургического предприятия.

-Большинство работников нашего предприятия живут в Корабельном районе, поэтому мы стараемся в меру своих сил улучшать их жизнь, - говорит директор по производству НГЗ Владимир Красноярский. - И если раньше при существующем отоплении в кабинетах амбулатории было прохладно, то теперь после замены всех окон комфортно чувствуют себя как врачи, так и маленькие, и взрослые пациенты. А приобретенные новые шкафы, столы, лавки и стулья создают атмосферу комфорта.