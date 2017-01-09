Ученые рекомендовали отказаться от ушных палочек

Американская академия отоларингологии выпустила клиническое руководство по гигиене ушей, в котором рекомендует отказаться от ватных палочек при очищении слухового прохода.

Об этом сообщает N+1.

Авторы основываются на трех клинических директивах, пяти обзорах и шести исследованиях. Они пришли к выводу, что практика очищения ушей с помощью ватных палочек недопустима.

"Пациенты часто думают, что предотвращают скопление ушной серы, чистя уши ватными палочками, скрепками, ушными свечами и бессчетным количеством других невообразимых предметов. Проблема в том, что подобные попытки лишь ухудшают ситуацию, поскольку проталкивают серу вглубь слухового прохода", — пояснил глава рабочей группы Сет Шварц.

Также ученые обращают внимание на риск повредить барабанную перепонку во время такой чистки, а также вызвать смещение слуховых костей, что может привести к потере слуха.

Отоларингологи советуют не увлекаться мытьем ушей, поскольку это может вызвать раздражение слухового прохода, привести к развитию инфекции и повысить риск накопления ушной серы.

"Люди склонны чистить уши, поскольку считают ушную серу проявлением нечистоплотности. Эта неверная информация приводит к небезопасным гигиеническим практикам", — сказал Шварц.

Ушная сера - это нормальный секрет человеческого организма, предназначенный для защиты и смазки слухового прохода. Она собирает грязь, пыль и отмершие клетки, а также препятствует росту болезнетворных микроорганизмов.

Примерно у одного из 10 детей и одного из 20 взрослых может произойти чрезмерное накопление ушной серы, приводящее к ухудшению слуха.

Тупферы или ушные палочки, на самом деле, служат для взятия мазков и обработки ран и не предназначены для чистки ушей.