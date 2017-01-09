Ученые смогут лечить пораженную алкоголем печень Белорусские специалисты ведут разработку новой технологии, которая позволит восстанавливать человеческую печень, пораженную алкоголем. Соответствующее заявление на презентации «Года науки в Белоруссии» сделал секретарь отделения медицинских наук НАН - академик Николай Сердюченко . Уникальная медицинская технология будет основана на применении растительных веществ - полифенолов, способных защитить человеческую печень от разрушительного воздействия алкогольных напитков. «В 2017 году мы планируем изучить гепатопротекторную роль растительных полифенолов при алкогольном поражении печени», - пояснил Николай Сердюченко. Возможность влияния на развитие патологических процессов в печении и способность восстанавливать пораженные клетки, по словам ученого, уже экспериментально доказана. В будущем белорусские исследователи планируют продолжить работу в данном направлении. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама