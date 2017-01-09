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Ученые смогут лечить пораженную алкоголем печень

09.01.17 11:00Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Белорусские специалисты ведут разработку новой технологии, которая позволит восстанавливать человеческую печень, пораженную алкоголем. Соответствующее заявление на презентации «Года науки в Белоруссии» сделал секретарь отделения медицинских наук НАН - академик Николай Сердюченко

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Уникальная медицинская технология будет основана на применении растительных веществ - полифенолов, способных защитить человеческую печень от разрушительного воздействия алкогольных напитков.

«В 2017 году мы планируем изучить гепатопротекторную роль растительных полифенолов при алкогольном поражении печени», - пояснил Николай Сердюченко.

Возможность влияния на развитие патологических процессов в печении и способность восстанавливать пораженные клетки, по словам ученого, уже экспериментально доказана. В будущем белорусские исследователи планируют продолжить работу в данном направлении.

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