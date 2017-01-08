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Минздрав отгородился от профессиональных врачей, - нейрохирург

Нейрохирург Андрей Гук: "Танцевать под дудку человека, который далек от реалий Украины, никто больше не будет" Фото: Andriy Huk/Facebook
08.01.17 11:26Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Известный нейрохирург, кандидат медицинских наук, глава Совета общественной организации "Ассоциация медиков Революции достоинства" Андрей Гук рассказал о том, как проходило назначение Ульяны Супрун на должность главы Минздрава, а также о том как проходят закупки лекарств за бюджетные деньги.

Об этом сообщает "Гордон".

По словам Андрея Гука, ранее никогда не было срыва тендера на поставку кардиологических медпрепаратов, в котором Ульяну Супрун обвинил кардиохирург Борис Тодуров.

"Конечно же, я прочел интервью Тодурова и невразумительный ответ Минздрава. Супрун назначили 1 августа 2016 года. Мы четыре месяца ждали реальных шагов, дали Супрун и ее команде время: Ну покажите! Не показали. Вы хоть понимаете, что закупки за 2016 год до сих пор не проведены? Не дай бог, вы или ваши близкие серьезно заболеют, например, онкологией. Получите вы бесплатные медикаменты, предусмотренные законом? Нет, потому что их просто нет, не закуплены. Такого не было никогда", – отметил Гук.

По его словам, на должность главы Минздрава Супрун выбрал президент Украины Петр Порошенко.

"Считаю назначение Супрун абсолютно неадекватным выбором. Что, был конкурс на главу Минздрава? Нет. Выбрал Супрун один человек – Порошенко. Что, спросили медицинскую общественность? Нет. У нас парламентско-президентская республика, кто-то спрашивал мнение профильного комитета Рады или парламента по поводу кандидатуры Супрун? Нет, назначили и все", – подчеркнул нейрохирург. Он акцентировал внимание на том, что 15 кандидатов на пост главы Минздрава в итоге отказались от этой должности.

"На главу Минздрава было 15 кандидатов, среди которых были более достойные, менее достойные, титулованные и не очень. Но все они отказались. Почему? Да потому что выдвигали простое условие: дать возможность реформировать медицину в интересах пациента, не лезть в нее с политикой. В итоге назначили Супрун", – заявил Гук.

По его мнению, Супрун является заурядным врачом.

"Минздрав от всех отгородился, боятся профессиональных врачей, которые досконально знают проблему, а не общие подходы к здравоохранению, как Супрун. Извините, но танцевать под дудку человека, который далек от реалий Украины, никто больше не будет. Супрун позиционируют как американского реформатора, но она заурядный врач. Мои однокурсники на голову выше Супрун по знаниям и умениям, они реально спасают людей. Супрун в жизни ни одного человека не пролечила как врач. Биографию ее почитайте, ну какой она доктор? Назначили, шуму наделали, а король-то голым оказался", – резюмировал нейрохирург.

Ранее лидер Общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук прокомментировал резонансное заявление директора Института сердца Министерства здравоохранения Украины, известного кардиохирурга Бориса Тодурова.

"Заявление Бориса Тодурова ― это крик отчаянья и одновременно приговор для украинской "реформаторской" команды. Однако недостаточно говорить только о халатности и преступном бездействии. Речь идет о полной профессиональной непригодности высокопоставленных чиновников, отвечающих за реформирование системы здравоохранения".

Бывший министр здравоохранения Олег Мусий не только выразил поддержку Тодурову, но и заявил, что неоднократно требовал от премьер-министра Владимира Гройсмана назначить вместо Ульяны Супрун другого главу Министерства здравоохранения Украины.

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