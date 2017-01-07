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Как похудеть после праздников: советы специалистов помогут сбросить "лишнее"

07.01.17 20:02Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Главное при похудении, отмечают эксперты, – не подвергать свой организм стрессу и питаться регулярно

После новогодних праздников, как говорят финтес-тренеры, количество посетителей спортзалов увеличивается в несколько раз. Украинцы, которые ни в чем себе не отказывали за праздничным столом, пытаются сбросить лишний вес также быстро, как и набрали его.

Однако, диетологи уверены – даже те килограммы, которые прибавились за считанные недели, сбрасывать нужно медленно, иначе вес будет возвращаться. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как правильно сбросить "лишние".

Главное – правильно питание

"Я бы, конечно, советовала просто не переедать в праздники, особенно на ночь. Но если уже заметно набрали вес, это самое время подумать о своем питании и пересмотреть его", – рассказывает фитнес-тренер Юлия Король. Даже после недельного переедания голодать нельзя, уверена эксперт. Чтобы скинуть вес, понадобится как минимум три недели.

"Я бы, конечно, советовала просто не переедать в праздники, особенно на ночь. Но если уже заметно набрали вес, это самое время подумать о своем питании и пересмотреть его", – рассказывает фитнес-тренер Юлия Король.

Юлия Король советует начать с самого простого: пить несколько литров воды в день, завтракать, чаще есть, но маленькими порциями, и отказаться от сладкого. Этого, как уверена фитнес-тренер, будет достаточно для того, чтобы похудеть на несколько килограмм. Для того, чтобы процесс похудения происходил быстрее, необходимо усилить физические нагрузки.

"Физическая активность ускоряет метаболизм. Делайте зарядку, если у вас нет возможности записаться в зал, бегайте, когда погода позволяет. А если совсем лень – начните с минимума – пройдите несколько остановок, прежде чем садиться в общественный транспорт, прогуляйтесь после работы, откажитесь от лифтов", – советует Юлия Коваль.

Диетологи уверены: для того, чтобы похудеть без последствий, снижение веса должно происходить постепенно – не больше 10% от своего веса в год. Как рассказывает президент ассоциации диетологов Украины Олег Швец, для того, чтобы вес не возвращался, терять нужно не больше 2-3% в месяц.

"Не нужно рассчитывать, что вы похудеете за месяц. За месяц это будет небольшая потеря веса. Есть серьезные данные, которые говорят о том, что стабильное снижение веса за год возможно только на уровне 10% от исходного. То есть, если говорить о месяце, то человек может похудеть на 2-3% так, чтобы вес не вернулся", – рассказывает врач-диетолог. "Не нужно рассчитывать, что вы похудеете за месяц. За месяц это будет небольшая потеря веса. Есть серьезные данные, которые говорят о том, что стабильное снижение веса за год возможно только на уровне 10% от исходного. То есть, если говорить о месяце, то человек может похудеть на 2-3% так, чтобы вес не вернулся", – рассказывает врач-диетолог.

По словам фитнес-тренера Юлии Жулий, главное при похудении – питание и только 20% успеха зависит от физических нагрузок. По словам диетолога, в первую очередь для похудения нужно отказаться от уже готовых продуктов, например, мучных и кондитерских изделий. Кроме того, важно питаться часто (в идеале пять раз в день), но при этом ограничивать свои порции.

Youtube-блогер Марина Самурина на своем опыте знает, что голодать при похудении нельзя. Девушка пять лет пыталась сбросить лишние килограммы, голодая целыми днями, однако добиться результата удалось только перейдя на правильное питание. "Я пыталась худеть, но делала это неправильно. Голодала. Могла за день съесть только один фрукт, или просто пить воду, но после этого я все равно срывалась и наедалась. Я весила 63 кг и люди мне начали говорить, что я полная. Это был мой заряд мотивации. Тогда я начала худеть правильно", – рассказывает Марина. Сейчас девушка питается шесть раз в день и весит 49 кг.

Тратить больше калорий

Эксперты поясняют, главное правило при похудении – тратить нужно больше калорий, чем потребляете. Есть даже выведенная формула – каждые 3000 накопленный килокалорий превращаются в килограмм жира и наоборот. То есть, если тратить больше калорий, чем потребляете, запас жира постепенно будет уходить для того, чтобы компенсировать потраченные, но не полученные, калории. Однако усердствовать в этом вопросе диетологи не советуют. Для существенного результата достаточно перейти на правильное питание и начать делать зарядку.

На утреннюю зарядку, по словам фитнес-эксперта Юлии Жулий, нужно уделять 15-20 минут. "По сути, даже с собственным телом и с двумя пятилитровыми бутылками можно достичь результата лучше, чем некоторые достигают, занимаясь в зале", – советует девушка.

Юлия Жулий советует начать с несложной зарядки: делать несколько подходов приседаний, отжимания от пола и скручиваний.

К слову, как говорят диетологи, больше всего от ожирения страдает сердечно-сосудистая система. У людей с избыточным весом растет давление, уровень холестерина. Также жирным людям грозит: сахарный диабет, проблемы с храпом, частая одышка, гипертония, гормональные нарушения, поясничные боли.

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