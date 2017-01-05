Ученые обнаружили новый орган в человеческом теле

Открытие должно помочь в исследованиях заболеваний органов брюшной полости. Новый орган уже вносят в учебники для студентов-медиков

В пищеварительной системе человека обнаружили новый орган – брыжейку.

Об этом сообщает научный журнал The Lancet Gastroenterology & Hepatology, передает hromadske.ua.

Ранее ученые считали, что брыжейка состоит из отдельных и разных по типу фрагментов и не является отдельным органом.

Брыжейка представляет собой двойную складку брюшины – оболочки, которая выстилает стенки брюшной полости и окутывает органы в ней. Складка прикрепляет тонкий кишечник в брюшной полости и удерживает все в одном месте.

"В рецензируемой и оцененной другими учеными работе, мы пишем, что в теле человека есть орган, который раньше не признавался как орган", – говорит исследователь из Университетского госпиталя Лимерик (Ирландия), автор научной статьи Дж.Кельвин Коффи.

По его словам, новое открытие должно помочь в исследованиях заболеваний органов брюшной полости, ведь теперь можно будет классифицировать заболевания пищеварительной системы с позиции этого органа.

Новый орган уже вносят в учебники для студентов-медиков, пишет ScienceAlert.

Это означает, что отныне в теле человека официально 79 органов.