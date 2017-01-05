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Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

05.01.17 14:00Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Ученые в ходе исследования пришли к выводу, что женщинам следует рожать до 30 лет.

В мире существует огромное множество семей, которые решают завести ребёнка в возрасте уже после 30 лет.

Подобное, утверждают учёные, может привести к довольно сложным последствиям, включая рак молочной железы.

Всё дело в том, что организм девушки с 20 до 30 лет наиболее сильный и легче всего переносит роды.

Кроме того, в этот период вырабатывается гормон эстроген, являющийся главным возбудителем рака молочной железы.

Он начинает выделяться в достаточно больших количествах, при этом беременность помогает снизить его концентрацию, что благотворно сказывается на всём организме.

В период беременности выработка гормона снижается, что может защитить женщин от опухолей молочной железы.

В тоже время, при вскармливании грудью уровень эстрогена в организме женщин сокращается, что в свою очередь не дает обрадоваться опухолям.

Тем не менее, ученые отмечают, что возникновение раковых заболеваний молочной железы могут произойти также из-за ряда других внешних и внутренних факторов – ранние менструации, кратковременное кормление грудью, внешняя среда, а также позднее наступление климакса.

Именно поэтому ученые настоятельно рекомендуют женщинам регулярно проходить маммологическое обследование, чтобы вовремя выявить образование злокачественной опухоли молочной железы, если таковая имеется.

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Четверг, 05.01.2017

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