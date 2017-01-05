Показатель заболеваемости гриппом в Украине снизился на 12%

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине составляет 866,7 человек на 100 тыс. населения, что на 12% меньше, чем на прошлой неделе, сообщил Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в информационном бюллетене в среду.

За отчетный период с 26 декабря 2016 года по 1 января 2017 года уровень заболеваемости среди детей снизился на 17,6%, среди взрослых — на 3%.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области — 1424,4 человека на 100 тыс. населения, самый низкий в Луганской – 200,4 человека на 100 тыс. населения.

Эпидемический порог превышен в 20 областях Украины — от 5,5% в Черниговской области до 82,2% в Житомирской области. В восьми областях Украины – Житомирской, Запорожской, Черновицкой, Днепропетровской, Закарпатской, Киевской, Тернопольской, Херсонской эпидемический порог превышен в два раза.

Ниже эпидпорога уровень заболеваемости в Луганской, Харьковской, Донецкой, а также Ивано-Франковской областях.

Согласно бюллетеню Центра гриппа в этом сезоне среди вирусов гриппа доминирует штамм типа А(H3) сезонный, который обнаружен в 75,5% случаев.

С начала эпидемического сезона было вакцинировано 104,1 тыс. человек. В 17 областях уровень вакцинации ниже среднего по Украине. При этом из групп медицинского риска (лица с высокой вероятностью клинических осложнений от гриппа) и эпидемиологического риска (лица с высокой вероятностью распространения инфекции) вакцинировано 4,7% и 15,7% от общего числа людей этих групп, подлежащих вакцинации.