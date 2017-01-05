Верхний банер

Показатель заболеваемости гриппом в Украине снизился на 12%

05.01.17 08:28Сколько просмотров этой статьи19Сколько комментариев этой статьи0

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине составляет 866,7 человек на 100 тыс. населения, что на 12% меньше, чем на прошлой неделе, сообщил Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в информационном бюллетене в среду.

За отчетный период с 26 декабря 2016 года по 1 января 2017 года уровень заболеваемости среди детей снизился на 17,6%, среди взрослых — на 3%.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области — 1424,4 человека на 100 тыс. населения, самый низкий в Луганской – 200,4 человека на 100 тыс. населения.

Эпидемический порог превышен в 20 областях Украины — от 5,5% в Черниговской области до 82,2% в Житомирской области. В восьми областях Украины – Житомирской, Запорожской, Черновицкой, Днепропетровской, Закарпатской, Киевской, Тернопольской, Херсонской эпидемический порог превышен в два раза.

Ниже эпидпорога уровень заболеваемости в Луганской, Харьковской, Донецкой, а также Ивано-Франковской областях.

Согласно бюллетеню Центра гриппа в этом сезоне среди вирусов гриппа доминирует штамм типа А(H3) сезонный, который обнаружен в 75,5% случаев.

С начала эпидемического сезона было вакцинировано 104,1 тыс. человек. В 17 областях уровень вакцинации ниже среднего по Украине. При этом из групп медицинского риска (лица с высокой вероятностью клинических осложнений от гриппа) и эпидемиологического риска (лица с высокой вероятностью распространения инфекции) вакцинировано 4,7% и 15,7% от общего числа людей этих групп, подлежащих вакцинации.

Похожие новости

28.03.12 13:36На 12-й неделе горожане приболели

13.12.11 07:56Без паники. Эпидемии гриппа в Николаеве нет

27.04.09 08:16Свиной грипп обогатит фармацевтические компании

06.11.08 17:18В январе в Украину придёт грипп

24.10.08 15:53В Николаеве напомнили о птичьем гриппе

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 05.01.2017

Закругление верхнее-левое

08:50В Китае мужчина с ножом ранил 11 детей в детсаду

08:40Нардеп від БПП готова привезли Ле Пен в Україну і показати зону АТО

08:28Показатель заболеваемости гриппом в Украине снизился на 12%

08:00Три сырзавода «Молочного альянса», в том числе Баштанский, выплатят свыше 250 миллионов дивидендов

07:30Голови РДА особисто доповідатимуть про готовність до боротьби з негодою

 04.01

20:50Начальник управления Госпродпотребслужбы в Новоодесском районе отправится в СИЗО

20:35На Рождество дороги Николаевской области будут перекрыты

20:20Узвар на Рождество: варианты приготовления

19:58За пять дней на Николаевщине ликвидировано 332 «спящих» предпринимателя

19:31Решение Кабмина об отмене разрешений на перепланировку кваритир будет аннулировано, – эксперт

19:16Николаевские работодатели в декабре заплатили 31,8 млн. гривен ЕСВ

19:09Увага! Звернення до жителів області у зв’язку з погіршенням погодних умов 6-8 січня

18:57Увага! Діють пункти допомоги!

18:34В Украине значительно снизились ставки по депозитам

18:03В Николаеве празднование Нового года закончилось разбоем. Преступник объявлен в розыск

17:42Как отмечали Новый год в украинских компаниях

17:15На Николаевщине воров телефонной сети поймали на месте преступления

16:38Прокуратура Николаевской области: курс на обновление кадров

16:10Что качали украинцы больше всего с пиратских торрентов в 2016 году

15:45В Николаеве объявили конкурс проектов и мероприятий

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Фото: facebook.com/Департамент-консульської-служби-МЗС-України-833291756779168

22.12.16 09:072510

МИД предупредил украинцев о местах, где в Европе возможны теракты на Рождество

22.12.16 09:152360

Штайнмайер одобрил решение по Донбассу в Минске

22.12.16 09:251990

Закон наказывает, закон и защищает: прокуратура проверила условия содержания заключенных в Николаевской области

22.12.16 09:562470

В Минске договорились прекратить огонь в зоне АТО хотя бы на Новый год

Самые читаемые

31.12.16 15:2210240

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:409500

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 15:547420

Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

22.12.16 18:466850

Троллейбус везет в детство

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама