Минздрав опровергает обвинения директора Центра сердца Тодурова

"Почти все тендеры проведены", - утверждают в украинском Минздраве

Закупки за государственные средства 2016 по направлению "Сердечно-сосудистые заболевания" впервые будут осуществляться через международную организацию, а не министерством. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что 12 декабря 2016 был подписан окончательный договор с одной из международных организаций, ответственного за закупки по данному направлению на сумму 357,2 млн грн. Уже 28 декабря был объявлен первый тендер. По состоянию на сегодня объявлено 5 из 6 тендеров (последний будет объявлен 04.01.2017).

Как говорится в сообщении, со стороны Минздрава делается все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу высокоспециализированных учреждений по оказанию кардио-хирургической помощи. В первую очередь, чтобы пациенты получали медицинские изделия, в частности стенты, в учреждениях, к которым относится и Институт сердца Минздрава Украины, бесплатно.

В период с декабря 2015 по ноябрь 2016 для Института сердца в соответствии с заявками было распределено и перераспределены медикаментов и медицинских изделий на общую сумму более 44 млн грн. По бюджету 2016 ССЗ для Института были выделены средства в объеме 50 млн грн. при общей сумме для всех регионов Украины - 357,2 млн грн.

В госбюджете на 2017 год Института сердца предусмотрено 141,6 млн грн на медикаменты (в том числе 10 млн дополнительных целевых средств, выделенных бюджетным комитетом Верховной Рады Украины) и дополнительные 40 млн грн. на приобретение оборудования (принимая во внимание тот факт, что руководство института в августе 2016 письмом к руководству Минздрава просило о дополнительных 16 млн).

По данным ВОЗ, говорится далее в тексте документа, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире, и Украина уже не один год лидирует среди стран Европы по уровню смертности от ССЗ.

Только в 2015 в Украине от ССЗ умерло около 420 тысяч человек. Причины столь высокой смертности связаны с неправильным образом жизни, избыточным весом и поздним выявлением и неадекватным лечением сахарного диабета, гипертонической болезни и ишемической болезни сердца. Вместе с тем, смертность от злокачественных новообразований, общих хирургических патологий, болезней органов дыхания и пищеварения остается крайне высокой.

Одна из важнейших причин такого положения вещей - несовершенство первичного звена в Украине. При лечении причины болезни, а не ее запущенного последствия, уровень смертности можно значительно снизить. Но для этого нужно финансировать не какой-то конкретный центр высокоспециализированной помощи, а, прежде всего, систему первичной медицинской помощи.

"Учитывая, что сама жизнь и здоровье является основной ценностью, Министерство принимает решение об изменении системы финансирования, реорганизации отрасли, об изменении образования.

Задача Минздрава Украины - предупреждение заболевания и спасение как можно большего количества больных, а не поддержка имиджевых отраслей", - говорится в тексте официального сообщения на сайте Минздрава Украины.

Напомним, 2 января известный украинский кардиохирург, директор Центра сердца Минздрава Украины Борис Тодуров обвинил руководство министерства в преступной халатности при закупке расходных материалов для кардиологических операций.