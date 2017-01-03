На Львовщине от гриппа умерли четыре человека

В том числе скончались два ребенка.

Во Львовской области число погибших от гриппа составляет четыре человека, в том числе два ребенка. Как сообщает 112 Украина, ссылаясь на областной лабораторный центр, в Стрые 4-летний мальчик умер от сезонного гриппа, в Золочеве 40-летняя женщина скончалась из-за осложнения в форме пневмонии.

В Буске грипп погубил полуторалетнего мальчика, в Жовковском районе – 54-летнюю женщину из Жовковского района. В анализах умерших обнаружен вирус сезона А. Также известно, что скончавшиеся страдали от сахарного диабета, ишемической болезни сердца, болезни почек и желудочных нарушений.