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На Львовщине от гриппа умерли четыре человека

03.01.17 19:23Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

В том числе скончались два ребенка.

Во Львовской области число погибших от гриппа составляет четыре человека, в том числе два ребенка. Как сообщает 112 Украина, ссылаясь на областной лабораторный центр, в Стрые 4-летний мальчик умер от сезонного гриппа, в Золочеве 40-летняя женщина скончалась из-за осложнения в форме пневмонии.

В Буске грипп погубил полуторалетнего мальчика, в Жовковском районе – 54-летнюю женщину из Жовковского района. В анализах умерших обнаружен вирус сезона А. Также известно, что скончавшиеся страдали от сахарного диабета, ишемической болезни сердца, болезни почек и желудочных нарушений.

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Вторник, 03.01.2017

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