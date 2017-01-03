Внимание! Пять основных признаков рака

Большинство людей живут с онкологическим заболеванием, даже не зная об этом. Ранняя диагностика рака не становится популярной в связи с тем, что она дорогостоящая. Но ученые призывают не экономить на своем здоровье и проводить ее.

А тем временем внимательно прислушайтесь к своему организму, поскольку существует ряд общих симптомов, которые характерны для любой локализации рака.

В борьбе с одной из самых страшных болезней человечества - раком ученые выявили 5 основных опознавательных признаков рака.