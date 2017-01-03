Внимание! Пять основных признаков рака
|03.01.17 14:00
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Большинство людей живут с онкологическим заболеванием, даже не зная об этом. Ранняя диагностика рака не становится популярной в связи с тем, что она дорогостоящая. Но ученые призывают не экономить на своем здоровье и проводить ее.
А тем временем внимательно прислушайтесь к своему организму, поскольку существует ряд общих симптомов, которые характерны для любой локализации рака.
В борьбе с одной из самых страшных болезней человечества - раком ученые выявили 5 основных опознавательных признаков рака.
Постоянная слабость. Опухоль выделяет в кровь продукты своей жизнедеятельности, что вызывает интоксикацию организма — нарастающую слабость, головокружение и тошноту. Также на ранних стадиях она прорастает в мелкие кровеносные сосуды и вызывает анемию, которая также становится причиной истощения.
Повышенная температура. Зачастую ранним признаком рака является необъяснимое повышение температуры тела. Дело в том, что опухоль угнетает иммунную систему, которая таким образом реагирует на постоянную нагрузку.
Быстрая потеря веса. Многими специалистами считается самым ранним признаком онкологии. Речь идет о стремительном похудании на протяжении нескольких месяцев. В этот период раковая опухоль вынуждает организм производить биологически активные вещества, которые нарушают нормальные метаболические процессы.
Изменение состояния волос и кожи возникают из-за того, что опухоль нарушает нормальные обменные процессы в организме. Например, при раке печени кожа становится желтой, а при раке надпочечников - темной. А вот опухоли щитовидки провоцируют резкое выпадение волос.
Болезненные ощущения. Заболевший человек может заметить «ненормальные» ощущения, которые можно назвать «болезненностью», но не обращать на них внимания. И напрасно. Многие люди вспоминают, что буквально за несколько месяцев или лет до определения рака они действительно ощущали дискомфорт в том или ином органе либо даже «инородное тело».