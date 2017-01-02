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Как диагностировать грипп в домашних условиях

02.01.17 17:33Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Температура, слабость и острая боль в глазах — повод бить тревогу

"Подскажите, пожалуйста, как правильно диагностируется грипп", — Оксана.

Отвечает Сергей Макаров, врач общей практики:

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке (в период эпидемии гриппа) диагноз может выставляться на основании характерных признаков. Классическими симптомами являются острое начало заболевания (иногда человек может четко сказать, в котором часу он почувствовал, что заболел), существенное повышение температуры тела (до 39—40 градусов), выраженная слабость, головная боль, мышечная и суставная боль, часто — боль в глазных яблоках, особенно при взгляде на свет. Симптомы поражения верхних дыхательных путей тоже присутствуют (насморк, боль в горле, кашель), но, по сравнению с выраженностью общих симптомов, они отходят на второй план. Также иногда могут наблюдаться тошнота, рвота, реже — понос (чаще у детей). Длительность заболевания при неосложненном течении у взрослых составляет 5—7 дней, у детей — до 10—12 дней. Следует учитывать, что не всегда грипп протекает с выраженной симптоматикой, нередко встречаются стертые формы (без высокой лихорадки, с нормальным самочувствием), иногда — даже бессимптомно. Лабораторное исследование на предмет гриппа должно проводиться в тех ситуациях, когда результат исследования может влиять на терапевтическую тактику или на принятие решения о проведении противоэпидемических мероприятий. Наиболее точной лабораторная дианостика гриппа является в первые 5 суток заболевания, после этого срока возрастает вероятность ложноотрицательных результатов. Материал для анализа чаще всего набирают путем взятия мазка из носоглотки, у маленьких детей — со слизистой носа. Существует целый ряд вирусологических методов выявления вируса гриппа, они довольно точные, часто позволяют определить не только тип вируса, но и штамм, но большинство из них требует наличие специального оборудования (например, обратно-транскриптазная полимеразная цепная реакция, иммунофлуоресцентное исследование и т.д.), поэтому они доступны далеко не в каждом лечебном учреждении. Альтернативой может служить так называемый экспресс-тест на вирус гриппа, который чем-то напоминает тест на беременность. Только в данном случае для анализа берут не мочу, а смыв или мазок из носа/носоглотки. Результат можно получить за 10—20 минут, причем не отходя от постели больного, но эти анализы менее точные, чем сложные вирусологические исследования, что обязательно должно учитываться врачом. Кроме того, они не позволяют определить штамм вируса, а только тип. Но определение штамма редко влияет на тактику лечения, это больше имеет значения для эпидемиологического мониторинга.

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Понедельник, 02.01.2017

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