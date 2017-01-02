Верхний банер

Ученые рассказали о пользе и вреде мороза для здоровья человека

02.01.17 10:00Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Американские ученые из Гарвардского Университета США рассказали о том, принесет ли человеку пользу прогулка по морозу.

Как отмечают специалисты, выходить на улицу в холодное время года даже полезнее, чем летом. Просто нужно не слишком долго задерживаться на улице и одеваться по погоде, чтобы не допустить переохлаждения.

По словам ученых, зимой в морозном воздухе содержится на 30% больше кислорода, чем в теплом летнем. К тому же, мороз уменьшает отечности на лице и улучшает цвет кожи. Но только выходить на улицу лучше вечером, когда на улице поменьше машин.

Также, утверждают эксперты, прогулки на морозе укрепляют иммунитет и снижают уровень холестерина. Поэтому холодный воздух полезен для тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы. К тому же, при морозе ниже –5 по Цельсию люди меньше чувствуют головные боли, а это может облегчить жизнь людей, страдающих мигренью.

Если же времени совершить прогулку вечером попросту не осталось, можно выйти хоть на пару минут на балкон. Этого будет достаточно, чтобы снять напряжение после рабочего дня.

Но есть и негативные моменты в зимних прогулках. Как отмечают ученые, гуляя зимой важно не переусердствовать. Ведь в холодное время года существует вероятность отморозить конечности. Вредит мороз волосам, которые от воздействия холода теряют свою жизненную силу и даже могут выпадать. Поэтому в холод никогда не нужно забывать одевать шапку или другой головной убор. Убережет от холода и качественное термобелье. А для длительных прогулок на сильных морозах ученые советуют одевать зимние комбинезоны, способные сохранять тепло гораздо дольше, чем куртка и штаны.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 02.01.2017

Закругление верхнее-левое

12:00Цены на электроэнергию в 2017 году снизятся на 15%, - НКРЭКУ

11:29Елизавета II пропустила новогоднюю службу из-за простуды

11:16Среди пострадавших в теракте в Стамбуле нет ни одного украинца

11:00В Украине выросли зарплаты и цены на сигареты, а лекарства подешевели

10:42"Я думаю, что на этих «двух китах» возможно развить Николаев", - нардеп

10:30Кому в праздники труднее всего и как им помочь

10:26В Риме в здании Ватикана открыли McDonald's

10:17Ситуация в зоне АТО: 38 обстрелов за сутки

10:08В Украине повысился соцвзнос для предпринимателей

10:00Ученые рассказали о пользе и вреде мороза для здоровья человека

09:38В Украине стартовала вторая волна е-декларирования

09:18Детская писательница Лариса Ницой устроила в магазине скандал из-за русской речи

09:00Как начать счастливую жизнь в Новом году, соблюдая лишь три правила

08:40Инстаграм-звезда: фото кошки с большим сердцем покоряет виртуальный мир

08:20При теракте в ночном клубе Reina в Стамбуле погибли 39 человек

08:00В Дании умер старший в роду Романовых князь Дмитрий Романович

 01.01

21:08Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро в объективе «Николаевских новостей»

21:03Лукман Аруна окончательно покинул "Динамо"

20:44В Березанке открыли новую футбольную площадку

20:33Звезда фильма "Эффект бабочки" Эми Смарт родила первенца

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

19.12.16 12:032530

На дне Черного моря обнаружено кладбище погибших кораблей

19.12.16 12:262450

В Первомайске произошло ДТП: автомобиль превратился в груду металла

19.12.16 12:452470

Дочка Меладзе и фаворит Паулса поздравят украинцев с Новым годом

19.12.16 13:012450

Лещенко рассказал, почему национализировали Приватбанк

Самые читаемые

21.12.16 16:0610630

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

27.12.16 08:407530

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 15:546620

Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

22.12.16 18:466490

Троллейбус везет в детство

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама