Ученые рассказали о пользе и вреде мороза для здоровья человека

Американские ученые из Гарвардского Университета США рассказали о том, принесет ли человеку пользу прогулка по морозу.

Как отмечают специалисты, выходить на улицу в холодное время года даже полезнее, чем летом. Просто нужно не слишком долго задерживаться на улице и одеваться по погоде, чтобы не допустить переохлаждения.

По словам ученых, зимой в морозном воздухе содержится на 30% больше кислорода, чем в теплом летнем. К тому же, мороз уменьшает отечности на лице и улучшает цвет кожи. Но только выходить на улицу лучше вечером, когда на улице поменьше машин.

Также, утверждают эксперты, прогулки на морозе укрепляют иммунитет и снижают уровень холестерина. Поэтому холодный воздух полезен для тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы. К тому же, при морозе ниже –5 по Цельсию люди меньше чувствуют головные боли, а это может облегчить жизнь людей, страдающих мигренью.

Если же времени совершить прогулку вечером попросту не осталось, можно выйти хоть на пару минут на балкон. Этого будет достаточно, чтобы снять напряжение после рабочего дня.

Но есть и негативные моменты в зимних прогулках. Как отмечают ученые, гуляя зимой важно не переусердствовать. Ведь в холодное время года существует вероятность отморозить конечности. Вредит мороз волосам, которые от воздействия холода теряют свою жизненную силу и даже могут выпадать. Поэтому в холод никогда не нужно забывать одевать шапку или другой головной убор. Убережет от холода и качественное термобелье. А для длительных прогулок на сильных морозах ученые советуют одевать зимние комбинезоны, способные сохранять тепло гораздо дольше, чем куртка и штаны.