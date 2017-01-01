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Кабмин до конца января утвердит национальный перечень лекарств

01.01.17 10:09Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Кабмин до конца января утвердит национальный перечень лекарств. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сейчас будет 30 дней общественного обсуждения национального перечня. И до конца января, как только Кабинет министров подтвердит этот перечень, мы уже будем видеть, как оно будет работать. То, что сейчас существует в национальном списке, это должны быть те лекарства, которые гарантированы пациентам. Они уже должны получать многие из лекарств бесплатно в больницах. И они и существуют", - отметила министр.

Как было заявлено, национальный перечень основных лекарственных средств будет определять жизненно необходимые лекарства, которые будут закупаться за государственные средства.

В свою очередь, Роман Илык, заместитель министра здравоохранения Украины, отметил, что национальный перечень лекарственных средств будет постоянно дополняться в соответствии с потребностями.

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