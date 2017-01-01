Кабмин до конца января утвердит национальный перечень лекарств. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сейчас будет 30 дней общественного обсуждения национального перечня. И до конца января, как только Кабинет министров подтвердит этот перечень, мы уже будем видеть, как оно будет работать. То, что сейчас существует в национальном списке, это должны быть те лекарства, которые гарантированы пациентам. Они уже должны получать многие из лекарств бесплатно в больницах. И они и существуют", - отметила министр.

Как было заявлено, национальный перечень основных лекарственных средств будет определять жизненно необходимые лекарства, которые будут закупаться за государственные средства.

В свою очередь, Роман Илык, заместитель министра здравоохранения Украины, отметил, что национальный перечень лекарственных средств будет постоянно дополняться в соответствии с потребностями.