Диетологи назвали самые вредные блюда на новогоднем столе

В списке самых вредных блюд на новогоднем столе оказались и те, без которых даже сложно представить этот праздник. Но не переживайте, отказываться от любимой селедки под шубой или оливье не придется. Нужно всего лишь подкорректировать рецепты.

ТАРТАЛЕТКИ

Тарталетки готовятся и съедаются довольно быстро. Эти маленькие корзинки выглядят довольно безобидно: кажется, какие там могут быть калории! А ведь песочное тесто, которое входит в их основу, наполовину состоит из жира (46 г жиров на 100 г теста).

Выход. Чтобы сделать тарталетки менее калорийными и вредными, можно использовать уже готовые вафельные стаканчики или приготовить их самому. А если тип закуски для вас не принципиален, предлагаем самый здоровый ее вариант – канапе на шпажках. Готовится не дольше 10 минут и оставляет много пространства для фантазии. Их можно готовить с рыбой, маслинами, твердым сыром, авокадо, помидорами, огурцами, ветчиной, креветками, да с чем угодно! Никакого теста, и на столе смотрится весьма красиво.

СЛОЕНЫЕ САЛАТЫ

К сожалению, это правда: оливье, мимоза, селедка под шубой и остальные новогодние салаты тоже входят в перечень вредных блюд. Причины само собой очевидны. Во-первых, большинство из составляющих салатов обжариваются, а во-вторых, каждый слой обильно смазывается майонезом. Это же сколько жира во всем этом?! Поверьте, немало. Всего 100 г даже диетического покупного майонеза содержат 30 г жира.

Выход. Вариантов несколько. Начнем с того, что никто не говорил, что в качестве заправки для всех салатов из постсоветского кулинарного пространства подходит только майонез. Его вполне можно (и нужно!) заменить обезжиренным йогуртом или нежирной сметаной. Не совсем то? Не беда, низкокалорийный майонез можно приготовить самому.

МЯСНЫЕ БЛЮДА

Без паники! В списке самых вредных блюд на новогоднем столе не находятся абсолютно все мясные продукты. Речь пойдет о жареном красном мясе, второсортной колбасе и субпродуктах, а также о мясе по-французски.

Давайте по порядку. Красное мясо повышает уровень свободных радикалов, вызывающих воспалительные процессы в организме. Особенно оно опасно для здоровья женщин после 50-ти. Что касается не самых качественных колбас и сосисок, – их давно признали канцерогенными. А вот с мясом по-французски, все гораздо проще. Вам не кажется, что даже куриное филе с майонезом, кетчупом, обжаренными грибами, луком и сыром – это слишком? А главное, как-то не очень по-французски? Все верно. Несмотря на то, что впервые это блюдо и вправду было приготовлено в Париже, предназначалось оно русскому графу Орлову. Видимо, парижские повара посчитали, что путь к сердцу иностранного гостя лежит через желудок, а их национальные блюда слишком скромны, чтобы его задобрить.

Выход. Красное мясо лучше заменить индюшкой, приготовленной в духовке. Очень даже празднично и гораздо полезнее. Что касается колбасы и нарезки, если их никак нельзя исключить из праздничного меню, придется потрясти кошелек и купить высококачественный продукт. Как вы догадались, «мясо не совсем по-французски» лучше не готовить, разве что оно будет единственным. Или хотя бы постарайтесь отказаться от кетчупа (в нем используется большое количество вредной кукурузной фруктозы) и майонеза.

ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ

Так уж принято в нашей культуре, что праздничные столы должны ломиться от изобилия блюд. Опытные хозяйки знают, как разместить все таким образом, чтобы каждый гость смог дотянуться до любого лакомства. И пусть тарелки стоят в три ряда, найдется место и для десерта. Если вы уверены, что и в желудке ваших гостей найдется это место, пусть будет еще и сладкое. Но только не торты, глазированные пирожные или кексы. Каждый кусочек – минимум +550 калорий, несчитанное количество глюкозы и трансжиров. Так и до диабета недалеко.

Выход В качестве десерта используйте фрукты. Это вкусно и полезно, а может быть еще и очень празднично!

ГАЗИРОВКА

Праздник приближается, а с ним и реклама кока-колы. Эти ребята знают, как создать бренд, который ассоциируется с Новым годом не меньше, чем елка. Неудивительно, что дети попросят поставить этот напиток и на праздничный стол.

Выход. Практически все сладкие газированные напитки содержат такие подсластители, как аспартам (E951). Дебаты вокруг этой пищевой добавки все еще продолжаются, ноо то, что газировка – это не натурально, споров не вызывает. Другое дело, домашние компоты соки!