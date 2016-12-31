Названы пять самых опасных ежедневных продуктов

Так ли безопасно то, что нам рекомендуют? Исследования показывают, что большинство продуктов, которые позиционируются как здоровые и рекомендуются для ежедневного употребления, на самом деле могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

Например, зеленый чай считается превосходным антиоксидантом, который предотвращает активность свободных радикалов. Но увлечение зеленым чаем может нанести непоправимый вред организму, поскольку мешает усвоению фолиевой кислоты. Если женщины употребляют зеленый чай в период зачатия или во время беременности, то повышается риск аномалий в развитии плода. При этом опасность возникает даже если пить всего 2-3 чашки чая в день. Более того, больше двух чашек зеленого чая повышают уровень полифенолов, вызывающих негативные изменения в печени.

Опасно употреблять каждый день продукты, которые содержат омега-3 жирные кислоты, рыбий жир в капсулах в том числе. Согласно результатам масштабного исследования, уровень смертности у людей, принимавших капсулы рыбьего жира, - выше. К тому же, постоянное употребление этих продуктов грозит проблемами с надпочечниками.

Оливковое масло - очень полезный продукт, хотя при употреблении в больших количествах оно способствует набору лишних килограммов, ведь калорий в нем содержится не меньше, чем в подсолнечном масле и даже больше, чем в сливочном. Кстати, действительно полезно лишь оливковое масло первого, холодного отжима. Масло из категории «орухо» часто содержит вредные канцерогенные вещества, включая бензопирен.

Орехи славятся ценными питательными свойствами, но их передозировка может вызывать головную боль, рвоту, и даже отравление. Также орехи подвержены грибковым заболеваниям, которые приводят к росту токсичных веществ. А также орехи могут неожиданно оказаться сильнейшим аллергеном, так что употреблять их нужно осторожно и понемногу.

Как многих известно, томаты содержат мощный антиоксидант ликопин. Однако медики напоминают, что помимо ликопина, в помидорах содержится много кальция. Из-за регулярного употребления томатных паст и томатов может происходить накопление кальция в организме, что чревато отложением солей, образованием камней в почках и другими проблемами, особенно у людей с остеопорозом и другими болезнями суставов.