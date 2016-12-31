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От новогоднего переедания можно умереть

31.12.16 13:08Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

В преддверии новогодних праздников специалист по анатомии из Ланкастерского университета (Великобритания) Адам Тэйлор (Adam Taylor) напомнил читателям журнала The Conversation, как устроена пищеварительная система человека и рассказал, как она реагирует на избыточное количество пищи.

Процесс пищеварения начинается во рту, где зубы, язык и слюнные железы совместно работают над тем, чтобы сформировать пищевой комок, который по пищеводу попадает в желудок. Желудок представляет собой мышечный мешок, находящийся в брюшной полости. Когда он пуст, размер его не превышает размер вашего кулака. Но у него есть способность растягиваться и занимать гораздо больший объем. Желудок вырабатывает сок, необходимый для переваривания пищи.

После того, как пища прошла через желудок, она попадает в тонкий кишечник, где переваривание продолжается. Там питательные вещества через стенки кишечника всасываются в кровь. Затем наступает очередь толстого кишечника. Через его стенки в кровоток из почти переваренной пищи всасывается большая часть жидкости, а твердые отходы превращаются в фекалии.

Мы часто чувствуем, что объелись, съев слишком много, из-за задержки сигналов, поступающих в мозг от растянутого кишечника. Дело в том, что у организма есть очень сложный механизм для понимания того, нужна ли ему пища или ее уже достаточно. Однако главными в этом механизме являются два гормона — «гормон голода» грелин, синтезируемый в желудке, и «гормон сытости» лептин, производимый клетками жировой ткани. Грелин отвечает за повышение аппетита, а лептин — за его снижение. Обычно уровень грелина повышен перед едой и снижается после нее, в то время как уровень лептина повышается, сигнализируя мозгу, что вы наелись.

Что же происходит, когда вам кажется, что вы сейчас лопнете? У пищи может быть только два пути — дальше по пищеварительному тракту, или назад, и тогда вас тошнит и рвет. Переедание вызывает нарушение пищеварения, желудочный сок поднимается по пищеводу, и вы ощущаете изжогу. Кроме того, для переваривания огромных объемов пищи требуется много энергии, поэтому вы чувствуете усталость, вялость и сонливость.

health.mail.ru

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Суббота, 31.12.2016

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