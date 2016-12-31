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Медики поделились своими советами об употреблении алкоголя в Новый год

31.12.16 10:03Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Эксперты посоветовали придерживаться правила: не смешивать виноградный и зерновой алкоголь

В период стремительно приближающихся новогодних праздников по традиции будет выпито немало алкоголя. Специалисты в области питания дали рекомендации о том, как правильно действовать тем, кто не привык веселиться без спиртного.

Например, шампанское – самый новогодний напиток, но, оказывается, пить его нужно с умом. Медики поделились своими советами о потреблении алкоголя в Новый год.

По словам экспертов, шампанское относится к аперитивам – это группа легкого алкоголя, который выпивается перед застольем для возбуждения аппетита.

«Лучше всего выпить шампанское в начале вечера и в небольшом количестве - не больше 150 граммов. Все, что сверх этого порога, пойдет лишь во вред», - отметили гастроэнтерологи. Тем, кто предпочитает всем напиткам водку, они посоветовали не пить шампанское совсем, даже во время боя курантов. Присутствующая в шампанском углекислота ускоряет всасывание алкоголя в кровь, и водка после шипучего напитка вызовет опьянение, на которое организм может отреагировать самым неожиданным образом, включая резкое ухудшение самочувствия, подчеркнули врачи.

С водкой, по их словам, сочетаются виски, настойки, но не коньяк.

В целом, говоря о том, как можно «смешивать» алкогольные напитки, эксперты посоветовали придерживаться такого правила: не смешивать виноградный и зерновой алкоголь.

«Если начали пить вино, то пейте только его. Если один сорт и марка напитка закончилась, желательно делать переход от белого к красному, а также от сухого к сладкому, а не наоборот. Воздержитесь от напитков типа виски с колой и лимонным соком, а также различных джин-тоников, ром-колы и так далее. Хотя и пьется такой коктейль легко, может «унести» слишком быстро», - резюмировали медработники.

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Суббота, 31.12.2016

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