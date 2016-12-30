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Что пить на Новый год: алкогольные напитки с точки зрения науки

30.12.16 08:01Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Употребление небольшого количество алкоголя (одна порция в день для женщин и две порции для мужчин), по всей видимости, связано со снижением риска развития ишемической болезни сердца и более высокой продолжительностью жизни. Но в Новый год люди, как правило, не ограничиваются рекомендованными дозами, превышая их в несколько раз. На этом поиски самого полезного алкогольного напитка можно заканчивать: все они становятся потенциально опасными с каждым лишним бокалом. Да, и даже «обласканное» исследователями красное вино.

КАК ПРОВЕРИТЬ ПОЛЬЗУ И ВРЕД АЛКОГОЛЯ?

Лучшим способом изучить последствия употребления алкоголя было бы рандомизированное контролированное исследование, в котором одна случайно выбранная группа людей в течение многих десятилетий выпивала бы по два бокала вина в день, а другая получала бы напиток-плацебо. Но ученые, вероятно, никогда не смогут его провести. С одной стороны, неэтично заставлять испытуемых пить каждый день (алкоголь вызывает привыкание), с другой – было бы сложно проверить, придерживались ли участники режима в течение длительного периода времени.

Вместо этого исследователи вынуждены добывать доказательства более низкого качества. Например, они проводят краткосрочные исследования, изучая влияние алкоголя на физиологию людей (скажем, на уровень липидов в крови). Но проблема в том, что они не дают много информации о долгосрочных результатах (например, о болезнях сердца): в лучшем случае, это будут весьма обобщенные прогнозы.

Также ученые могут проводить наблюдательные исследования, где состояние здоровья пьющих людей, сравнивают с показателями трезвенников. Проблема в том, что эти группы людей могут иметь существенные различия в образе жизни помимо привычки потребления алкоголя. Например, пьющие вино могут иметь больше денег и в целом лучше заботиться о своем здоровье, чем любители пива. Это не значит, что существующие исследования не имеют смысла, однако слепо доверять новостям о пользе красного вина тоже не стоит.

Вывод: не имеет значения, что вы пьете в Новый год 2017. Главное – избежать алкогольной интоксикации.

ПИТЬ В УМЕРЕННЫХ КОЛИЧЕСТВАХ – ПОЛЕЗНО?

Видимо, так и есть. Исследователи считают, что для здоровых взрослых одна-две порции алкоголя в день могут оказаться полезными. Вот, что можно считать порцией с точки зрения Диетического руководства для американцев.

В краткосрочных исследованиях ученым удалось подтвердить, что алкоголь поднимает уровень холестерина ЛПВП, снижая свертываемость крови. Этот механизм можно назвать биологической основой связи между потреблением алкоголя и более низкими показателями ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Полученные результаты являются довольно значимыми, так как болезни сердца – первая причина смертности во всем мире. Теме не менее, они являются лишь наблюдательными, и ни в коем случае не говорят о том, что алкоголь – волшебный эликсир здоровья. Умеренное потребление алкоголя может нести риски для некоторых людей, пишет Ликар.инфо. Для женщин, например, любое количество спиртного связано с повышением риска рака молочной железы.

Вывод: выбирая праздничный напиток в Новый год 2017, ориентируйтесь не на противоречивые исследования, а на здравый смысл и состояние своего здоровья.

Есть ли у красного вина особое преимущество по сравнению с другими видами алкоголя?

Нет, исследователи все еще не нашли убедительных доказательств, что тип алкоголя существенно влияет на здоровье. Ключевой фактор – количество и частота употребления алкоголя.

Представление о том, что красное вино может быть полезнее других напитков, пришло из наблюдений за французами: они пили в большом количестве, употребляли насыщенные жиры, курили, но имели более низкие показатели сердечнососудистых заболеваний. В свое время этот феномен назвали «французским парадоксом», но сегодня ученые больше не находят его убедительным. Канадцы и японцы, например, имеют большую продолжительность жизни, хотя употребляют меньше красного вина.

Пользу красного вина часто связывают с высоким содержанием полифенольных соединений, дающих его характерный цвет. Одно из них, ресвератрол, содержится в виноградной кожице. Исследования на животных показали, что он способен замедлить старение и улучшить обмен веществ. Но чтобы получить ту дозу ресвератрола, которую вводили лабораторным мышам, человеку придется выпить около 1000 литров красного вина в один присесть. Это, мягко говоря, плохая затея. Более того, когда исследователи изучали уровни ресвератрола в моче пожилых людей, они не обнаружили никакой связи с какими-либо положительными эффектами для здоровья.

Вывод: Знаменитая польза красного вина может быть обусловлена самим этанолом, который содержится и в пиве, и в ликере, и в коньяке, и в водке. Если же вы верите в позитивные эффекты полифенолов, получить их можно из более безопасных источников – виноградного сока, чая, ягод, оливок или какао.

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Пятница, 30.12.2016

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