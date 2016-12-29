В Николаеве появится диспетчерская служба экстренной медицинской помощи

В Николаеве вскоре заработает оперативно-диспетчерская служба центра экстренной медицинской помощи. На данный момент завершаются монтажные и наладочные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Ранее в этом году для реализации проекта «Создание единых региональных оперативно-диспетчерских служб с использованием современных GРS-технологий для уменьшения времени прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациенту» выделили 8,25 миллиона гривен. Из них из областного бюджета – 2 миллиона 156,8 тысячи гривен и из государственного фонда регионального развития – 6 миллионов 93,2 тысячи гривен.

По результатам проведения открытых торгов наиболее выгодным признано тендерное предложение ООО «Научно-производственное предприятие «Монтаж и внедрение телекоммуникационных систем «Монтекс» с окончательной ценой 7 миллионов 440 тысяч гривен. С этим участником 11 ноября заключен договор на приобретение оборудования. Согласно дополнительному соглашению сумма договора составила 6 миллионов 360,1 тысячи гривен.

По состоянию на 27 декабря, определенное договором оборудование поставлено в полном объеме, а монтажно-настроечные и пуско-наладочные работы завершаются. Проведение испытательных работ и обучение персонала будет проводиться с января 2017 года.