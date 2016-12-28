В России появился новый вид ВИЧ

Российские эпидемиологи зафиксировали появление нового вида вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

По словам заведующего лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Ивановского Эдуарда Карамова, новый штамм вируса образовался из-за смешения доминирующего в России штамма с новым вирусом, занесенного из Центральной Азии.

В результате смешения вируса А61 и штамма AG образовался новый вирус под названием А63, который гораздо опасней своих «родителей».

Отмечается, что на сегодняшний день никаких данных о том, что этот штамм более опасный, нет. Этот вирус просто очень быстро распространяется.

По мнению ученых, сейчас крайне важно проводить мониторинг смешения вирусов ВИЧ, чтобы научиться бороться с его распространением.

В ходе заседания президиума РАН, Карамов предложил создать межведомственную комиссию по изучению вируса, где главную роль играла бы РАН.

Надо сказать, что Россия входит в десятку стран по количеству новых случаев инфицирования ВИЧ. В абсолютных цифрах в 2015 году Россия оказалась на третьем месте в этом рейтинге.

Следует отметить, что с 1 января 2017 года в нашей стране появится регистр ВИЧ-инфицированных лиц. Как сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой, помимо паспортных данных, документ будет содержать данные о вирусной нагрузке и реакции на антиретровирусные препараты.