В Николаеве открыли еще одну семейную амбулаторию с лабораторным комплексом и большим диагностическим отделением

На этот раз повезло жителям Ингульского района. Новая амбулатория по пер. Кобера, 15а будет обслуживать более 9 тысяч горожан, проживающих в районе, ограниченном ул. Молодогвардейской, ул. Николаевской, р. Южный Буг, а также жителей пос. Горького.

Среди гостей, которые заглянули на новоселье, были городской голова Александр Сенкевич, он и перерезал символическую ленту, его заместитель Евгений Шевченко, начальник управления охраны здоровья Лариса Дергунова, руководители разных лечебных учреждений города. Они убедились в том, что амбулатория отвечает требованиям времени. Здесь расположен лабораторный комплекс, рентгенаппарат и флюорограф, кабинет функциональной диагностики, соляная камера, сообщили в пресс-центре мэрии.

-Идея семейных амбулаторий в том, чтобы человек мог пешком за короткое время добраться до амбулатории и получить качественный медицинский сервис. Это то, к чему мы все стремимся, - сказал городской голова Александр Сенкевич.

Как сообщила главный врач ЦПМСП № 1 Ирина Плиткина, в скором будущем будет увеличена семейная амбулатория в Широкой Балке, которая размещена в помещении размером 40 кв. м. Уже выполнен проект строительства 2-этажного здания с аптечным пунктом, физиотерапевтическим кабинетом. Строительство этого объекта согласно экспертизе составит более 5 млн. грн.