Украинцы смогут выбрать семейного врача не по месту прописки, - МОЗ

Со следующего года в рамках реформы здравоохранения Украинцы будут искать себе семейного врача самостоятельно

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил заместитель главы Минздрава Павел Ковтонюк.

"Человек выбирает врача, а государство платит врачу за каждого человека", - рассказал Ковтонюк о принципе реформы.

Он заявил, что "в какой-то момент года будет объявлена открытая кампания о том, что каждый пациент может свободно выбрать своего врача".

"Не по месту своей прописки, а любого врача первичного звена. И государство будет платить за каждого конкретного человека, который приписался к этому врачу и сделал это сразу в электронном виде, приписавшись в электронный реестр", - заявил Ковтонюк.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что до июля украинцы должны найти себе семейных врачей.