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В России пройдут испытания ускорителя частиц для лечения рака

26.12.16 13:04Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Ученые Института ядерной физики СО РАН намерены провести клинические испытания бор-нейтронозахватной терапии рака, сообщил директор этого института Павел Логачев.

По его словам, суть данной методики в том, что для уничтожения раковых клеток используется ускоритель нейтронов. По словам Логачева, ученые активно работают над тем, чтобы первые клинические испытания прошли не позднее 2020 года.

Новейшая методика основана на свойствах ускорителя нейронов. Он может выявить пораженные клетки по количеству содержащихся в них изотопов бора. Определяя больные клетки, нейтронный ускоритель уничтожает их. При использовании данной методики человек облучают нейтронами. Нейтроны и захватывают ядра бора, находящиеся внутри пораженных клеток. После этого начинается реакция, которая и провоцирует гибель пораженной клетки.

Первые испытания, проведенные учеными, показали, что данная методика позволяет уничтожить 99% больных клеток.

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Понедельник, 26.12.2016

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