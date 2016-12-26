Епідемічний поріг на Миколаївщині не перевищено, окрім м.Южноукраїнськ та Арбузинського району

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації інформує, що за повідомленням «Миколаївського обласного лабораторного центру МОЗ України» захворюваність грипом та ГРВІ по області склала 7226 випадків (620,1 на 100 тис. населення), пороговий рівень захворюваності складає 623,0 на 100 тис. населення, тобто рівень захворюваності згідно з порогом складає -0,5%. Разом з тим перевищені епідемічні пороги по м.Южноукраїнськ на 67,6% та Арбузинському районі на 21%.

Госпіталізовано за тиждень по області 334 особи, що складає 4,6% від усіх захворілих, госпіталізовано дітей – 268 осіб або 5,3% від захворілих.

З огляду на значне збільшення захворюваності та високу питому вагу осіб, що потребують госпіталізації, у місті наказом управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 21.12.2016 р. №696-л перепрофільовані ліжка у міській дитячій лікарні №2 та вирішується питання про розгортання другої черги міської госпітальної бази для лікування дорослих (міська лікарня №1).

Вирішення питання про призупинення навчально-виховного процесу в закладах освіти, згідно наказу МОЗ України від 06.11.2015 р. №732, приймають місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування за поданням інформації з цих закладів про відсутність 20% від загальної кількості учнів з причини захворювання на грип та ГРВІ. Також органами виконавчої влади та місцевого самоврядування можуть прийматися інші заходи щодо недопущення розповсюдження захворювань грипом та ГРВІ серед населення та набуття захворюваності епідемічного рівня.

Лікарі попереджають , щоб не захворіти на грип уникайте близького контакту з хворими на застуду та особами, які мають нежить або кашель. Утримайтесь від відвідування масових заходів в цей період. Захворіли – лишайтеся вдома.