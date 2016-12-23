Медики раскрыли причину повышения смертности на новогодние праздники

Ученые выяснили, что накануне и во время новогодних праздников смертность людей от болезней сердца увеличивается. И это связано вовсе не с холодной погодой или неправильным лечением.

Исследователи из Университета Мельбурна решили выяснить, почему во время так любимых многими новогодних каникул отмечается повышенная смертность от болезней сердца. Ранее было принято связывать это исключительно с холодной погодой, однако теперь доказано, что плохо себя чувствующие люди просто не хотят обращаться к врачам, чтобы не портить себе праздничное настроение. Иногда они также считают, что ложиться в больницу в этот период бесполезно, так как медицинские работники тоже в массе своей заняты отмечанием праздников.

"В США статистика показывает резкий всплеск смертности от болезней сердца в период с 25 декабря по 7 января, на который приходятся рождественские каникулы, - говорят исследователи. - Отметим, что это также и наиболее холодный период года, в который отмечается сезонное повышение смертности из-за низких температур и гриппа. Но это не может объяснить аналогичную вспышку смертности во время рождественских каникул в Новой Зеландии, так как там в декабре-январе лето".

В целом, уровень смертности из-за болезней сердца на время новогодних каникул вырастает приблизительно на 4,2%, пишет ladyhealth.com.ua. При этом исследование также показало, что если среднестатистический возраст умирающих от этих болезней составляет 77,1 года, то в период каникул он уменьшается до 76,2 года.

Многие люди также отправляются в зарубежные поездки на время каникул подальше от своих лечащих врачей. Это тоже может быть одним из сопутствующих факторов повышенной смертности.