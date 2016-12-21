Глава Минздрава уволила самого известного в Украине специалиста по ДЦП

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уволила с должности внештатного сотрудника министерства известного специалиста по лечению детского церебрального паралича (ДЦП), доктора медицинских наук и героя Украины Владимира Козявкина

Об этом сообщает на своей странице в Facebook нардеп Ирина Суслова ("Самопомощь"). По ее словам, она вместе с коллегами обратилась к председателю парламентского Комитета по вопросам здравоохранения с требованием добиться объяснения от руководителя Минздрава Ульяны Супрун относительно увольнения ряда специалистов, которые работали внештатными специалистами министерства.

Нардеп также опубликовала фото обращения к главе комитета ВР.

По ее словам, в списках уволенных значится доктор медицинских наук, герой Украины Владимир Козявкин.

"Этого человека я знаю не просто как высококлассного специалиста, разработчика уникальной методики реабилитации детей больных на ДЦП, но и как доброго человека, который никогда не отказывает в помощи детям. Не раз лично обращалась к Владимиру Ильичу с просьбой в лечении детей тяжело больных на церебральный паралич", - пишет Суслова.

Нардеп требует, чтобы исполняющая обязанности министра дала исчерпывающие объяснения своих действий.