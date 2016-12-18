Как украинцы относятся к отечественной медицине. Жители Николаевщины удовлетворены больше всех

Большинство украинцев довольны состоянием медицинской помощи в Украине, но эксперты считают, что люди говорят неправду

В Украине начали исследовать уровень удовлетворенности отечественной медициной. "Индекс здоровья. Украина-2016" в дальнейшем будет демонстрировать успешность реформ, надеются авторы. Первые результаты оказались достаточно неожиданными – больше половины украинцев удовлетворены состоянием медицины и не отказываются от обязательных прививок, хотя уровень вакцинации в Украине – один из самых низких в Европе. Опрос проводился по основным показателям успешности политики здравоохранения: удовлетворенность медпомощью, обращение к врачу при заболевании и для предупреждения болезни, затраты населения на медицину, осведомленность о здоровье, а также оценка состояния собственного здоровья украинцами.

Большинство украинцев довольны

В 2010 году только 41% украинцев были довольны медицинской помощью. В этом году средний уровень удовлетворенности работой семейными врачами и терапевтами составил 70%, стационарной помощью – 62%. При этом самый низкие показатели в Кировоградской области – только 47% довольны работой терапевта. Самые высокие показатели в Николаевской, Черниговской областях – по 83% и Тернопольской области – 84%.

Более низкие показатели предоставления стационарного лечения. В Кировоградской области ею довольны 29%, киевляне – на 40%, в Ивано-Франковской области – 43%. Самые высокие показатели удовлетворенности стационарной медпомощи в Тернопольской и Николаевской областях – по 76%.

Украинцы тратят на лекарства в среднем 550 гривен в месяц

Профилактика и своевременное обращение за медпомощью играют большую роль в предупреждении тяжелых форм заболеваний и осложнений. Но, к сожалению, украинцы обращаются к врачам за медпомощью только в случае болезни и проблем со здоровьем, а не профилактики. По результатам опросов, 62% украинцев обращались при проблемах со здоровьем к врачу. Наибольше к врачам обращаются жители Кировоградской области – 94%, наименьше в Хмельницкой – 39% и Запорожской области – 45%.

Самой распространенной формой профилактики заболеваний является флюорография. На протяжении года ее проходили только 60% опрошенных. Профосмотр проходили 34% опрошенных.

В среднем в украинцы в месяц тратят 550 гривен на лекарства. Меньше всего денег отдают в Житомирской области – в среднем 238 грн, в Запорожской – 289 грн. Больше всего – в Ровенской области – 1001 грн и в Тернопольской области – 916 области.

"Наименьшие затраты в Житомирской области для нас не стали неожиданностью, поскольку там, в отличие от других регионов, очень хорошо работает больничная касса, куда люди вносят деньги как страховой взнос, и когда наступает потребность. Люди получают с фонда лекарства. Соответственно, это объясняет небольшие расходы на лекарства", – говорит Татьяна Степурко.

По данным опроса, 42% украинцев откладывают визит к врачу из-за финансовых трудностей. Меньше всего откладывают обращение за медпомощью в Луганской области – 12% и Ивано-Франковской – 22%. Чаще всего украинцы не идут к врачу из-за финансовой недоступности медицинских услуг в Запорожской и Днепропетровской областях – 42%.

Украинцы не знают симптомов инсульта

По результатам опроса, 25% украинцев отказывались прививать детей обязательными прививками, что не соответствует реальной ситуации, по словам специалистов, это число в Украине значительно больше. Большая часть тех, кто не отказывался от вакцинации детей в Киеве – 89%, Херсонской области – 89%, в Харьковской и Николаевской областях – по 92%. Меньше всего в Хмельницкой и Ивано-Франковской – 52% и 56% соответственно.

Такой низкий показатель отказа от вакцинации может говорить о том, что опрошенные говорили неправду, считает замминистра здравоохранения Оксана Сивак. "Уровень вакцинации в стране очень низкий, но 95% в регионах заявили, что не отказывались от прививания. Неизвестно, насколько честно люди отвечали на этот вопрос", – комментирует заместительница министра здравоохранения Оксана Сивак.

Чтобы определить осведомленность о здоровье, у украинцев спрашивали о признаках появления инсульта. По результатам опроса, ровно половина украинцев не знают симптомов болезни. Самые известные признаки инсульта – внезапное онемение или потеря подвижности лица, руки или ноги, особенно с одной стороны тела – 52% опрошенных смогли назвать такой симптом. Около трети населения знает, что признаком инсульта является внезапное нарушения речи и трудности с восприятием речи и текста. Нарушение координации движений, неуверенность ходьбы, потеря сознания – 33%. Украинцы почти не знают, что признаком инсульта является неожиданная резкая головная боль, и резкое ухудшение зрения. Меньше всего об инсульте знают в Ивано-Франковской области – 11% и Сумской – 15%. Больше всего в Ровенской – 74% и Запорожской – 75%.

Украинцы страдают от лишнего веса

По опросу, 39% украинцев заявили, что у них отличное здоровье, 44% – оценили свое состояние как среднее, и 17% считает, что их здоровье плохое или очень плохое. На низком уровне свое здоровье оценили жители Закарпатской и Житомирской области – 25-26% считают свое здоровье на хорошем уровне, лучше всего свое здоровье оценивают в Сумской области – 50% и Луганской областях – 49%.

В Украине половина населения страдает от лишнего веса, что является основной причиной риска артериальной гипертензии, метаболического синдрома, диабета и других заболеваний. В свою очередь эти заболевания являются причиной развития инфарктов и инсультов – основной причиной смертности и инвалидности украинцев. Для объективности оценки состояния здоровья в исследовании определили Индекс массы тела, который рассчитывается как соотношение массы тела к росту. Вес считается недостаточным при значении индекса менее 18,5, нормальным – от 18,5 до 24,9, избыточным – 25-29,9. Индекс массы тела более 30 говорит об ожирении.

Среднее значение индекса для выборки составило 26,5, что соответствует уровню избыточного веса. По исследованию, 2% взрослого населения Украины имеют недостаточный вес, 41% – нормальный, 36% – избыточный, 21% – ожирение. Больше всего украинцев, которые не имеют лишнего веса или ожирения в Тернопольской и Херсонской областях, а меньше всего – в Киевской и Кировоградской области – 35%.

Отношение к реформе медицины

Почтив все опрошенные считают, что реформа здравоохранения нужна. В Кировоградской области 100% заявили, что реформировать медицину необходимо, а в Тернопольской области 60% опрошенных считают, что украинская медицина нуждается в реформах. Большинство опрошенных связывают реформы прежде всего с качеством и доступностью медпомощи.

"Мы ездим по регионам и видим, что люди действительно хотят изменений, хотят уверенности в том, что происходят. Я часто посещаю лабораторные центры, финансирование везде одинаковое, а уровень оснащения разный, уровень самого персонала, у всех одинаковые стандарты. Но в одних правильные управленческие решения, а в других отписка – у нас нет денег. Это зависит от управленцев на местах. У всех должны быть одни стандарты, и те, кто их не придерживается – должны быть лишены лицензии. В ближайшем будущем мы хотим лицензировать врачей – это будет хорошим показателем. Я считаю, что человек, который живет в селе, должен получать такую же медицинскую помощь, как в Киеве. Поэтому стандарты должны быть одинаковы, если врач хорошо лечит в столице, он также должен лечить и в селе. Стандарты, лицензирование и ответственность – это то, что должно сопутствовать реформы", – отмечает заместительница министра здравоохранения Оксана Сивак.

Что такое Индекс здоровья

"Индекс здоровья важен для того, чтобы отслеживать изменения, которые происходят в медицине. Каждая страна и система здравоохранения, которая себя уважает, отслеживает изменения, как решения и действия в сфере влияют на людей. Это, прежде всего, инструмент для отслеживания ситуации", – говорит Татьяна Степурко.

Исследование проводилось с 15 мая по 30 июня, опрошено по 400 респондентов в каждой области Украины. Всего около 10 200 человек. Для репрезентативности, результаты взвешивались соответственно весу каждого региона. Теоретическое отклонение – 1%.

"Оценка и опыт гражданина – потенциального или фактического потребителя медицинской помощи – являются ключевыми для реформирования системы, которая фокусируется на потребностях людей. Исследования будут продолжаться в последующие годы и измерять динамику улучшения предоставление медуслуг в регионах и в Украине в целом. Так мы увидим, как меняются оценки людей в каждой отдельной области в зависимости от того, каким образом в ней внедряется реформа", – отмечает директор Программной инициативы "Общественное здоровье" Международного фонда "Возрождение" Виктория Тимошевская.

Проект "Индекс здоровья. Украина-2016" презентовали совместно Международный фонд "Возрождение", Киевский международный институт социологии и Школа здравоохранения Киево-Могилянской академии для ежегодного определения фактического уровня удовлетворенностью украинцами медициной. Из максимальных 100 баллов, среднее значение индекса здоровья в Украине составляет 56. Больше всего баллов набрали Николаевская и Херсонская области – по 63 балла, меньше всего – Сумская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.