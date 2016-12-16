Верхний банер

Руководство облздрава проконтролировало ход ремонтных работ в николаевских больницах

16.12.16 15:36Сколько просмотров этой статьи195Сколько комментариев этой статьи0

Во время рабочего визита в учреждения здравоохранения исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Дячук ознакомился с ходом и состоянием проведения ремонтных работ, проблемными вопросами, требующими решения.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

Юрий Климович ознакомился с ходом работ по ремонту крыши в областной детской инфекционной больнице. В рамках внедрения мероприятий по энергосбережению Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Государственный фонд регионального развития) здесь устанавливаются солнечные вакуумные коллекторы.

Завершить работы планируется в этом году. Установленный альтернативный источник энергии обеспечит больницу горячим водоснабжением в течение года, что позволит уменьшить энергетическую зависимость, сократить объемы потребления энергоресурсов и значительно сэкономить средства.

Дячук также проконтролировал ход капитального ремонта отделения экстрагинетальной патологии беременных и репродуктивного здоровья Николаевской областной больницы.

По итогам рабочих визитов в учреждения здравоохранения области, в которых продолжаются капитальные или текущие ремонты,и. о. начальника облздрава отметил, что все идет в соответствии с запланированными срокам, а качество работ - на высоком уровне.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

16:13Николаевцев приглашают на детскую игровую программу

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

10:00Кабмин согласовал выплату январских пенсий с 25 декабря

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 16:282360

На днях горсовет выделит "Николаевводоканалу" средства на погашение долга перед "Николаевоблтеплоэнерго"

08.12.16 16:363190

Беловежье. 25 лет спустя

08.12.16 16:412500

В Одессу на матч против "Зари" прибудут около тысячи фанов "Манчестер Юнайтед"

08.12.16 16:532210

В Нидерландах возводят мемориал в память о жертвах рейса МН17

Самые читаемые

10.12.16 14:136810

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166790

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325200

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064910

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама