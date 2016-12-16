Руководство облздрава проконтролировало ход ремонтных работ в николаевских больницах

Во время рабочего визита в учреждения здравоохранения исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Дячук ознакомился с ходом и состоянием проведения ремонтных работ, проблемными вопросами, требующими решения.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

Юрий Климович ознакомился с ходом работ по ремонту крыши в областной детской инфекционной больнице. В рамках внедрения мероприятий по энергосбережению Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Государственный фонд регионального развития) здесь устанавливаются солнечные вакуумные коллекторы.

Завершить работы планируется в этом году. Установленный альтернативный источник энергии обеспечит больницу горячим водоснабжением в течение года, что позволит уменьшить энергетическую зависимость, сократить объемы потребления энергоресурсов и значительно сэкономить средства.

Дячук также проконтролировал ход капитального ремонта отделения экстрагинетальной патологии беременных и репродуктивного здоровья Николаевской областной больницы.

По итогам рабочих визитов в учреждения здравоохранения области, в которых продолжаются капитальные или текущие ремонты,и. о. начальника облздрава отметил, что все идет в соответствии с запланированными срокам, а качество работ - на высоком уровне.