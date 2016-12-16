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В Николаевской области эпидемии гриппа нет

16.12.16 14:52Сколько просмотров этой статьи207Сколько комментариев этой статьи0

На Николаевщине превышение эпидемического порога не зарегистрировано. Об этом сообщили в облгосадминистрации

По данным Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Государственного учреждения «Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины», в 5 областях Украины и городе Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.

Эпидемический порог заболеваемости, свойственный для этого периода, превышен в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Черновицкой областях, а также в столице.

На Николаевщине заболеваемость находится на сезонном уровне, превышение эпидемического порога не зарегистрировано, количество заболевших составляет 83% от эпидемического уровня.

По информации вирусологической лаборатории ГУ «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины», при исследовании материала от больных методом иммунофлуоресцентной микроскопии в 63% случаев выявлены аденовирусы, в 31% случаев - вирусы гриппа А и в 6% - вирусы парагриппа.

Уважаемые жители Николаевщины! Если вы почувствовали первые симптомы болезни, оставайтесь дома и вызывайте врача. Перенося грипп «на ногах», вы продлеваете процесс выздоровления и подвергаетесь осложнения. Берегите себя и окружающих!

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Четверг, 22.12.2016

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