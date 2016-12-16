Праздничная суета приводит к сердечным приступам, - медики

Особенно рискуют заработать сердечный приступ перед праздниками женщины. Ведь чем ближе праздники, тем больше впадают в панику даже самые уравновешенные представительницы прекрасного пола.

Американские специалисты провели по данному факту целое исследование, а результаты его опубликовали в журнале Newswise.

Врачи из Хьюстонской больницы отметили, что стрессовый фактор вызывается подготовками к Рождеству предновогодним праздникам, которым женщины уделяют слишком много времени и внимания. Ежедневные переживания и стрессовые ситуации, которые женщины испытывают при подготовке застолья, выборе подарков и т.д., приводят к снижению работоспособности сердечной мышцы. Как результат – происходит сердечный приступ или стрессовая кардиомиопатия (первичное поражение сердечной мышцы). Чаще других заболевание возникает у женщин от 50 лет и старше.

Медики советуют быть внимательнее к своему здоровью и не перегружать себя, чтобы грядущие праздники не омрачились болезнью или госпитализацией. Как отмечают врачи, не всегда сердечные приступы проявляются болью или нехваткой дыхания.

Иногда сердечный приступ проявляется симптомами, которые женщины путают с усталостью или пищевым отравлением. Заподозрить сердечный приступ помогут следующие признаки:

расстройство пищеварения

признаки простуды – кашель, насморк, повышение температуры

мышечные боли

тошнота и рвота

головокружение

учащение сердцебиения при отсутствии физической нагрузки

внезапное сильное потоотделение

ощущение сжатия и першение в горле.

Если вы заметили общее ухудшение самочувствия и подобные симптомы, следует обратиться к кардиологу или участковому терапевту. Врач может назначить кардиограмму сердца и ряд других исследований. Если вы не успеваете организовать или купить все запланированное, то пожалейте свое здоровье и подумайте о том, что жизнь продолжается и впереди еще масса других праздников.

Психологи советуют не откладывать походы по магазинам на утро 31 декабря, а успокоиться и приобрести все возможное заранее. Если не получается, то не беда: прошлогодние игрушки на елке не помешают приходу Нового года. А хорошее настроение можно создать конфетами и украшениями, сделанными своими руками. Постарайтесь войти в Новый год с позитивными эмоциями, а весь негатив и болезни пусть останутся в прошлом!