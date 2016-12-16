В Великобритании разрешили рождение детей от трех родителей

Британское управление по эмбриологии и искусственному оплодотворению (HFEA) одобрило рождение детей от трех родителей - одного мужчины и двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Он должен позволить предотвратить рождение детей с неизлечимыми митохондриальными заболеваниями, то есть заболеваниями, вызванными дефектами митохондрий - части клеточной структуры, которая отвечает на энергоснабжение клетки, в клетках матери. А это: нарушение функций головного мозга, мускульная дистрофия, пороки сердца, слепота и другие болезни, которые встречаются у одного из 4,3 тыс. детей.

Первый такой ребенок может появиться на свет уже в конце 2017 года, но для такой процедуры нужно будет получить лицензию HFEA.

Способ так называемого трехстороннего экстракорпорального оплодотворения изобрели в Университете Ньюкасла.

Во время трехстороннего ЭКО, пишет "Страна", митохондрии берут у здоровой женщины-донора. Поскольку у митохондрии есть своя ДНК, то получается, что у ребенка в результате будут ДНК трех родителей.

ДНК митохондрии не влияет на внешность и другие характеристики будущего младенца, утверждают ученые, поэтому ребенок будет похож на своих родителей.

У этой технологии есть и противники - в частности, представители Римско-католической и Англиканской церквей. Они считают трехстороннее ЭКО неэтичной и небезопасной процедурой.

Правозащитники, выступающие против генетических изменений, опасаются, что трехстороннее ЭКО позволит создавать так называемых "дизайнерских детей". По их мнению, такая процедура позволит родителям "управлять" внешностью ребенка - например, подбирать цвет глаз, кожи.