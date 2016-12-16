Во время эпидемий даже в лютые морозы нужно открывать все окна на 20-30 минут, - врачи

Проветривание помещений, желательно сквозное, убивает большую часть вирусов, в том числе гриппа.

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщила врач Виктория Савицкая.

В декабре 2016 года в Украине набирает обороты эпидемия гриппа, в различных регионах страны с каждым днем растет количество заболевших и госпитализированных.

По словам специалиста, наиболее мощную защиту от вируса гриппа обеспечивает вакцинация. Но, увы, сейчас ее делать слишком поздно, а тот факт, что от гриппа привиты менее 0,4% украинцев лишь способствуют скорейшему распространению вируса.

«Теперь, когда эпидемия постепенно подходит к своему разгару, шансы каждого из нас подхватить вирус растут с каждым днем. Потому так важно соблюдать гигиену – тщательно мыть руки после прогулок и поездок в общественном транспорте, минимально касаться любых поверхностей в транспорте, подъездах и т.д., не питаться в общественных местах, не касаться руками лица и постараться как можно меньше бывать в местах массового сбора народа.

Важно помнить, что часть вирусов мы невольно заносим в свой дом, а в тепле они могут жить достаточно долго, чтобы успеть найти себе новую «жертву», которая потом, опять же, при каждом чихе и вздохе будет разносить бактерии по помещениям. Потому так важно даже в самые любые морозы ежедневно, хотя бы раз в день (при условии, что все домочадцы днем на учебе или на работе) устраивать сквозняки и проветривать комнаты», - говорит врач. Не менее важна в период эпидемий и влажная уборка комнат, а также тщательное мытье всей посуды. Для этого, к слову, можно использовать уксусный раствор – он прекрасно справляется с вирусами и бактериями.

«Но не менее важно постоянно увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь. Сейчас влажность воздуха довольно низкая, потому ворсинки эпителия на пересушенных слизистых горла и носа не могут полноценно выполнять свои очистительные функции. А это помогает вирусам практически беспрепятственно проникать в организм», - сказал эксперт.