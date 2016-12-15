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Названы продукты, которые нежелательно употреблять при простуде

15.12.16 13:30Сколько просмотров этой статьи193Сколько комментариев этой статьи0

Мало кому известно о диетах при простуде и кашле. Тем не менее существует немалый список продуктов, употребление которых при простуде нежелательно.

Горячее питье. Во время простуды и гриппа рекомендуется выпивать много жидкости. Пейте напитки теплыми или слегка горячими – комфортными для вашего горла и пищевода.

Мед – это отличное средство при простуде и кашле. В нем содержится много витаминов и других биологически активных веществ, способствующих укреплению организма и скорейшему выздоровлению. Но здесь есть одно важное условие: ни в коем случае не кладите мед в горячую воду.

Во время болезни кофе и алкоголь нужно исключить, поскольку они способствуют обезвоживанию организма, что недопустимо при острых респираторных вирусных инфекциях. Даже небольшое количество спиртного во время болезни не рекомендуется.

Оказывается, употребление лимонов и других цитрусовых фруктов во время простуды и гриппа нежелательно. Да, в них большое количество витамина С, но в этих фруктах также много кислот, а вирусы и бактерии неплохо себя чувствуют в кислой среде. Вот почему при простуде рекомендуют пить минеральную щелочную воду.

К сожалению, в лакомствах нет ничего полезного. Врачи-диетологи советуют вовсе исключить сладости из своего рациона питания, тем более при болезни. Все дело в том, что сладости – это высококалорийное питание, что оказывает на организм определенную нагрузку.

При кашле врачи рекомендуют воздержаться от употребления грубых каш, сухарей (тостов), жесткого мяса, изделий из песочного теста, пудры и какао-порошка.

hronika.info

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