В Минздраве рассказали, когда ожидается пик заболеваемости гриппом

На текущей неделе ожидается спад интенсивности заболеваемости ОРВИ из-за введения карантина в школах

Интенсивный рост заболеваемости гриппом начнется в январе следующего года с достижением максимальной точки в феврале и спадом к марту. Об этом сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве Украины Татьяна Дыхановская, передает 112.ua.

"На 49-й неделе мы увидели, что Украина перешагнула через эпидпорог. В течение 50-й недели мы ожидаем значительное снижение (заболеваемости гриппом и ОРВИ, – ред.), потому что в школах введены ограничительные мероприятия", – сказала Дыхановская.

По ее словам, пик показателей заболеваемости будет уже в следующем году.

"Мы ожидаем, что повышение заболеваемости гриппом начнется в январе с пиком в феврале и постепенным снижением к марту", – отметила Дыхановская.

Напомним, в школах Южноукраинска объявлен карантин.