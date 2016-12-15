В Минздраве рассказали, когда ожидается пик заболеваемости гриппом
|15.12.16 11:31
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На текущей неделе ожидается спад интенсивности заболеваемости ОРВИ из-за введения карантина в школах
Интенсивный рост заболеваемости гриппом начнется в январе следующего года с достижением максимальной точки в феврале и спадом к марту. Об этом сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве Украины Татьяна Дыхановская, передает 112.ua.
"На 49-й неделе мы увидели, что Украина перешагнула через эпидпорог. В течение 50-й недели мы ожидаем значительное снижение (заболеваемости гриппом и ОРВИ, – ред.), потому что в школах введены ограничительные мероприятия", – сказала Дыхановская.
По ее словам, пик показателей заболеваемости будет уже в следующем году.
"Мы ожидаем, что повышение заболеваемости гриппом начнется в январе с пиком в феврале и постепенным снижением к марту", – отметила Дыхановская.
Напомним, в школах Южноукраинска объявлен карантин.