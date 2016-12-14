В Днепропетровской области от гриппа умер мужчина

В Днепропетровской области зафиксировали первый летальный случай от гриппа. Об этом сообщили УНН.

"На 49 неделе 2016 г. зарегистрирован и подтвержден методом полимеразной цепной реакции летальный случай от гриппа в Днепропетровской области мужчину из группы риска, 60 лет", - сказано в сообщении.

Гриппом и ОРВИ за минувшую неделю заболели 230 тысяч человек по всей Украине, из них 70% - дети в возрасте до 17 лет. Суммарный показатель заболеваемости среди украинцев на 13% больше, чем неделей ранее, напомнили в Украинском центре по контролю и мониторингу заболеваний МОЗ.

Как сообщалось, первый в этом эпидсезоне смертельный случай был зарегистрирован в Сумской области.