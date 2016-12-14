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В Украине гриппом могут заболеть до 8 млн человек, - Госпродпотребслужба

14.12.16 09:50Сколько просмотров этой статьи201Сколько комментариев этой статьи0

Среди инфекционных заболеваний в Украине грипп и ОРВИ совокупно составляют свыше 90%

В текущем эпидемическом сезоне количество заболевших гриппом и ОРВИ может достичь 8 млн человек, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"Учитывая высокую переменчивость вирусов гриппа с учетом обновленного состава вирусов, которые вероятно будут циркулировать на территории страны, и ухудшения социально-экономической ситуации, в новом сезоне можно ожидать увеличения количества заболевших в Украине до 8 млн человек", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в эпидемическом сезоне 2016-2017 годов в Северном полушарии, в том числе и на территории Украины, будут циркулировать следующие вирусы: А/Калифорния/7/2009#00pdm09-подобный вирус; A/Hong Kong /4801/2014(H3N2)-подобный вирус; вирус B/Brisbane/60/2008.

В Госпотребслужбе отмечают, что среди инфекционных заболеваний, которые официально регистрируются в Украине, грипп и ОРВИ в общей совокупности составляют свыше 90%. Ежегодно практически каждый шестой житель Украины становится участником эпидемического процесса по гриппу и ОРВИ.

Ранее сообщалось, в 11 областях Украины заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог.

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