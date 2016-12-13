В 11 областях Украины заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог

За неделю заболели более 300 тысяч человек

В 11 областях Украины заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями превысила эпидемиологический порог, передает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского центра контроля за социально опасными болезнями.

На сайте центра сообщается, что эпидемиологический порог превышен менее чем на 50% в 8 областях Украины, а более чем на 50% - в Черновицкой, Полтавской и Днепропетровской областях.

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело 300 411 человек, из них 67% составляют дети в возрасте до 17 лет. "Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в течение недели составил 705,3 на 100 тыс. населения, что на 30,9% больше данных предыдущей недели", - отмечает центр.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Черновицкий области - 1433,5 на 100 тыс. человек населения, а наименьший - в Закарпатской области - 359,9 больных на 100 тыс. человек населения.

Среди больных, которые лечатся стационарно, наибольшую группу составляют дети до 4 лет.