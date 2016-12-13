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В соседней Одессе выявлен гонконгский грипп

13.12.16 11:33Сколько просмотров этой статьи209Сколько комментариев этой статьи0

За минувшую неделю острыми респираторно-вирусными заболеваниями в Одесской области заболели чуть менее 12 тысяч человек, а среди заболевших у одного пациента уже установлен гонконгский грипп.

Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации рассказала врач-эпидемиолог управления по контролю за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в Одесской области Людмила Красницкая.

По ее словам, отмечается устойчивый рост заболеваемости ОРВИ, тем не менее, говорить об эпидемии пока не приходится.

"За неделю заболели менее 12 тысяч человек, а прирост составил 4%. В данное время наши показатели находятся ниже на 23%", — рассказала врач.

Специалист сообщила, что чаще всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет – число заболевших в этой возрастной категории составило 15%, а еще 5% — группа от 0 до 4 лет.

При этом у ребенка в горбольнице №3 обнаружен вирус А H3N2 «Гонконг».

Этот вирус поражает больше детей, как и ожидалось. В Одессе также он обнаружен у ребенка, сообщила Красницкая.

Ранее сообщалось, в Николаеве эпидемии гриппа нет.

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Четверг, 22.12.2016

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