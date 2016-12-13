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Главный инфекционист Минздрава объяснил, как отличить грипп от обычной простуды

13.12.16 12:35Сколько просмотров этой статьи220Сколько комментариев этой статьи0

Характерным клиническим симптомом при гриппе является боль в грудине

Главный внештатный инфекционист МОЗ Украины, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в интервью «Главкому» рассказала, как можно самостоятельно человеку выяснить, грипп у него или обычная простуда.

«Прежде всего следует понимать, что легкие и средне тяжелые формы гриппа могут не отличаться клинически от ряда других респираторных заболеваний или мало отличаются. Дифференцировать их может только опытный врач, обычные люди это сделать не могут. С другой стороны, от легких и средне тяжелых форм гриппа не умирают, умирают от тяжелых форм. Последние в основном начинаются сразу трудно - температура тела в первые сутки повышается до 39 градусов и выше. Но самое главное - появляются очень выраженные симптомы интоксикации, больные едва могут самостоятельно встать с кровати », - отметила врач.

Голубовская отметила, что есть много других инфекционных заболеваний с такой же температурой, но пациент нормально себя чувствует, ходит, еще и сам к врачу может прийти.

«А вот при таком гриппе вряд ли. Это во-первых. Во-вторых, характерным клиническим симптомом при гриппе является боль в грудине. Максимум поражений при гриппе приходится на трахею, возникают трахеит », - пояснила врач-инфекционист.

Еще одной характерной чертой является то, что в первые-вторые сутки у пациента не будет наблюдаться заложенность носа и не будет выделений из слизистой оболочки, добавила медик. Этот симптом присоединяется на третьи сутки болезни.

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