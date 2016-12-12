В Украине запретили продажу препарата «Афлубин», который используется при лечении гриппа и ОРВИ.

.Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками

К запрету продажи и использования препарата «Афлубин» (капли оральные по 20 мл) серии 7351286 с маркировкой австрийского производителя «Рихард Биттнер АГ» привел установленный факт фальсификации данного лекарственного средства.

В связи с этим Гослекслужба обязала все субъекты, которые осуществляют реализацию, хранение и применение этого препарата, проверить наличие средству «Афлубин» указанной серии и изъять ее из обращения путем уничтожения.