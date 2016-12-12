В Сумской области с понедельника объявлен карантин

По информации Сумской ОГА, карантин в общеобразовательных учебных заведениях продлится с 12 декабря до 19 декабря 2016 года включительно. Карантин продлен из-за большой заболеваемости детей.

Сообщается, что карантин в общеобразовательных учебных заведениях продлится с 12 декабря до 19 декабря 2016 года включительно. Соответствующее распоряжение 9 декабря подписал председатель ОГА Николай Клочко.

«Департаменту образования и науки Сумской облгосадминистрации принять меры по недопущению эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний, в том числе путем временного приостановления учебного процесса в общеобразовательных учебных заведениях области с 12 декабря 2016 года до 19 декабря 2016 года включительно», — говорится в документе.

В ОГА сообщили, что продлевают карантин из-за большой заболеваемостью детей и с целью недопущения распространения эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний во всех общеобразовательных учебных заведениях.