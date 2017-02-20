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Умерла звезда фильма "Девушка без адреса"

20.02.17 14:07Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Причиной смерти Светланы Карпинской стала продолжительная болезнь.

В Санкт-Петербурге скончалась известная актриса Светлана Карпинская, известная по роли в ленте "Девушка без адреса". Артистка умерла на 80-м году жизни, передает "Фонтанка", ссылаясь на источники в Театре комедии им. Н.П.Акимова.

Известно, что в этом театре Карпинская проработала более 50 лет. Смерть актрисы наступила в результате продолжительной болезни, из-за которой она в последний год не выходила на сцену.

Светлана Карпинская обучалась на филфаке Ленинградского университета. Еще будучи студенткой, она прославилась, снявшись в главной роли фильма Эльдара Рязанова "Девушка без адреса" с Николаем Рыбниковым.

После этого Карпинская бросила филфак и поступила на второй курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. Она была принята в класс профессора Бориса Зона.

На счету Карпинской более 50 театральных ролей в спектаклях Николая Акимова, Петра Фоменко, Романа Виктюка, а также многих других режиссеров. Кроме того, она активно снималась в кино - артистка принимала участие в съемках более двух десятках лент.

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