Погибшему в АТО оперному певцу дали Героя Украины

Президент Порошенко присвоил Василию Слепаку звание Героя посмертно.

Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины украинскому оперному певцу, волонтеру, участнику Революции достоинства и войны на Донбассе Василию Слипаку посмертно, сообщает пресс-служба главы государства.

Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником Оранжевой революции, с началом Революции достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.

С июня 2015 года Слипак находился в зоне АТО на Донбассе. Изначально оказывал волонтерскую помощь, затем присоединился к 7-му батальону ДУК "Правый сектор". 29 июня погиб от пули снайпера вблизи поселка Луганское Бахмутского района Донецкой области.

До этого 19 лет Слипак проработал во французских оперных театрах. Пел в парижских "Гран-Опера", "Атеней", Опера Бастилия, оперных театрах городов Масси и Сен-Этьен, а также в "Амфитеатре 3000" Лиона.