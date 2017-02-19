Умерла легендарная украинская легкоатлетка

Скончалась олимпийская чемпионка 1980 года в беге на 800 метров Надежда Олизаренко.

Олимпийская чемпионка 1980 года в беге на 800 метров и экс-рекордсменка мира Надежда Олизаренко скончалась в субботу на 64-м году жизни, сообщается на официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины.

Причиной смерти стали последствия бокового амиотрофического склероза, который диагностировали у Надежды Федоровны в декабре 2015 года.

Прощание со спортсменкой состоится 21 февраля в гарнизонном Доме офицеров в Одессе. На Олимпийских играх в Москве Олизаренко, кроме золота на 800-метровке, завоевала бронзу в беге на 1500 метров.

Московский результат Надежды Олизаренко на 800 м до сих пор остается вторым лучшим в истории этой дисциплины – он был улучшен только действующей рекордсменкой мира Ярмилой Кратохвиловой в 1983 году.

Также в 1986 году она стала чемпионкой Европы на дистанции 800 метров. После окончания спортивной карьеры Олизаренко работала тренером в Одессе, открыла легкоатлетический клуб, организовывала соревнования.