19 февраля-знаменательные события

Знаменательные события дня.

1855г. День рождения синоптической карты Синоптическая карта («обозримая одновременно») - это географическая карта, на которой условными знаками нанесены результаты наблюдений многих метеостанций. Такая карта дает наглядное представление о состоянии погоды в данный момент.

1878г. Начало эры аудиозаписи - Томас Эдисон получил патент на фонограф 19 февраля 1878 года, американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал прибор для механической записи и воспроизведения звука, который назвал фонограф. Это изобретение стало началом эры аудиозаписи.

1918г. Начался Ледовый поход Балтийского флота Ледовый поход Балтийского флота — операция по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками и переводу их из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт.

1921г. Вышел первый номер газеты «Труд» «Труд» – одна из старейших массовых газет – появился на свет 19 февраля 1921 года как ежедневное рабочее издание Всероссийского Центрального Совета профессиональных союзов.

1938г. Закончила свою работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс-1» Первая в мире советская полярная научно-исследовательская дрейфующая научная станция «Северный полюс-1» начала работу 21 мая 1937 года. Пять самолетов полярной воздушной экспедиции Академии наук СССР доставили ученых на льдину.

1990г. День рождения графического редактора Photoshop 19 февраля 1990 года считается Днём рождения ставшего впоследствии всемирно известным и популярным графического редактора Adobe Photoshop. «Photoshop творит чудеса!» – часто приходится слышать подобный слоган.