Гороскоп на сегодня 19 февраля для всех знаков

Общий гороскоп на сегодня расскажет о том, что нас ожидает в течение дня.

22-23 лунные сутки. Луна в Стрельце, формирующая комплекс противоречивых аспектных связей, обещает всплеск активности, увлеченности, предприимчивости. Общественное может преобладать на личным, возможен интерес к социальным новостям, открытиям, обновлениям, к науке, технике, целительству, миротворческим и просветительским миссиям.

Может усилиться внимание к морально-этическим и духовным нюансам. Особое внимание начнут привлекать одиозные фигуры, неоднозначные тенденции, спорные или сомнительные проекты. Наряду с проверенными путями, гарантирующими успех, могут появиться опасные соблазны, не исключена одержимость отдельными темами и направлениями. Не свернуть с истинного пути на ложный помогут верные ориентиры..