Гороскоп на сегодня 18 февраля для всех знаков

Общий гороскоп на сегодня расскажет о том, что нас ожидает в течение дня.

21-22 лунные сутки. День настраивает на пассивность или уединение, сужает круг контактов. Пребывание светил в знаках водной стихии заставляет ориентироваться не на внешнее, а на внутреннее, побуждает углубиться в размышления, воспоминания, переживания, мечты.

Луна без курса препятствует переходу от намерений к конкретным действиям. Вступление Солнца в знак Рыб может способствовать новому витку идеализаций, переходу к более скрытной, гибкой или жертвенной позиции.

Любителям ночного образа жизни обеспечит энергию и новые впечатления вечерняя ингрессия Луны в знак Стрельца. Чтобы избежать ненужных проблем, поздним вечером стоит воздержаться от лишних соблазнов, сомнительных приключений, злоупотребления алкоголем..