Ученые обнаружили трактат Черчилля о существовании внеземной жизни

В США найдена ранее неизвестная статья Уинстона Черчилля о внеземной жизни, в которой политик рассуждает об устройстве Вселенной. Об этом сообщил астрофизик из Института космического телескопа в Балтиморе Марио Ливио.

По словам ученого, документ ему передал директор Музея Уинстона Черчилля в Фултоне.

«Мысли Черчилля во многом повторяют то, как сегодня рассуждают современные ксенобиологи. В целом, он строит свои идеи о внеземной жизни на современном принципе Коперника», — рассказал Ливио.

Он также сообщил, что статья британского политика, написанная в 1939 году для публикации в газете, состоит из 11 страниц.

Стоит отметить, что Черчилль на протяжении всей своей жизни интересовался научными достижениями, писал работы, посвященные эволюции жизни и устройству клеток. Также он предсказал открытие термоядерной реакции и отметил ее важность для развития человечества. Черчилль был первым премьер-министром Великобритании, у которого был советник по науке.

Британец был уверен, что Вселенная необъятна, без воды невозможно зарождение жизни, а также нужна соответствующая температура и гравитация. Изучив труды Черчилля, исследователи отмечают, что Черчиллю характерен современный образ мышления.

Как сказал Марио Ливио, мысли Черчилля повторяют то, как сегодня рассуждают современные ксенобиологи. Он строил свои идеи о внеземной жизни на современном принципе Коперника – представлении о том, что Земля не уникальна, и что она не играет особой роли в жизни Вселенной.

Рассуждая о наличии жизни вне пределов Солнечной системы, британский премьер придерживался современных взглядов. Он считал Солнце заурядной звездой, и сомневался в справедливости теории о том, что планеты возникли в результате неудачной встречи Солнца и другой звезды, которая вырвала клок ее материи.

Черчилль обращал внимание на то, что в нашей Галактике сформировались миллионы двойных звезд, что указывало на наличие столь же большого числа планетарных систем. Он считал, что часть из этих планет окажется в зоне жизни и на их поверхности сложатся условия для зарождения примитивных форм жизни.

Ученые полагают, что Черчилль одним из первых задумался о существовании инопланетной жизни