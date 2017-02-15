Николаевцы отметили 28-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

В среду, 15 февраля, в Николаеве состоялось мемориальное шествие, приуроченное ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 28-й годовщине вывода войск СССР из Афганистана.

Его участники прошлись маршем от областного дворца культуры до парка Победы, где состоялись митинг и возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам. В мероприятии приняли участие городской голова Александр Сенкевич и председатель облгосадминистрации Алексей Савченко.